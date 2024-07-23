親子筆陣．童途有「理」：簡單遊戲提升執行功能

【明報專訊】常常聽到家長訴說自己孩子「甩漏」、「書包好混亂」、「做功課做好耐」，認為是頑皮、不聽話，但背後原因，或許是孩子的執行功能出現問題。

執行功能是指策劃、調整並完成一項工作的能力，當中涉及不同技巧，如工作記憶、規劃及排定工序、時間管理、組織工作、檢討及改善、抑制反應、控制情緒、開展任務、持久專注、堅持達標、靈活變通。透過訓練這些技巧，有助學童提升執行功能，從而改善自理能力及學術表現。而體能遊戲是其中一種有趣方法，以提升學童的工作記憶力、抑制反應及持久專注力。

以下提供一些簡單的活動讓大家在家中練習：

◆木頭人

訓練元素：抑制反應、聆聽、視覺專注

所需物資：動作卡（原地跳、原地跑、手打圈、踎低起身等）

步驟：家長舉起動作卡，同時發出「機械人」指令，孩子便要一直模仿卡中的動作；當家長發出「木頭人」指令，孩子則立即停止活動，保持當刻姿勢不能郁動。家長可隨意轉換動作卡或增快指令速度以提升難度。（圖1）

◆秘密任務

訓練元素：工作記憶、專注

所需物資：個位數數字卡、貼紙

步驟：首先利用貼紙在地上貼成一條直線，並將數字卡放在直線的一端。家長在直線的另一端告訴孩子一串數字（如2、5、8），然後孩子以腳跟貼腳尖的方式，沿直線前行至另一端，並用數字卡依次序排列出所聽到的數字串。家長可按兒童的能力提升任務難度，如加長數字串，或者要孩子手持盛着乒乓球的匙羹行直線。（圖2）

◆對側手腳拍拍操

訓練元素：專注力

所需物資：軟地墊

步驟1：對側手拍腳跟（圖3）

雙腳與肩同寬站立，屈膝後抬，右手向後伸至背後拍左腳跟，左手伸至背後拍右腳跟，左右交替做20下。

步驟2：對側手肘拍膝蓋（圖4）

雙腳與肩同寬站立，提膝90度，右手肘觸碰左膝，左手肘觸碰右膝，左右交替做20下。

做動作時，要求孩子集中注意力在身體上，從而提升幼童專注。家長亦可按兒童的能力增加動作次數及速度。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳慧雯（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第511期]