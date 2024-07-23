澳洲生活夢想飛：小學生也瘋狂

【明報專訊】上周女兒學校舉行了一個Crazy hair day（瘋狂髮型日），別說是學生，就連作為家長的我也感到無比興奮。事緣早前學校放了一個超大的Kindness bucket（愛心桶）在校園，只要你為別人做了任何愛心行動，就會獲得一個乒乓球放進桶內，而這更是一個全校師生都可參與的活動。豈料愛心桶未夠一周已載滿愛心球，因此校長宣布給大家來一個瘋狂髮型日作為獎勵，大家可以設計一個特別的髮型上學去。

設計瘋狂髮型上學 穿閃閃裙參加派對

當天，我們在校園見到很多有趣的髮型，如cupcake蛋糕造型頭、閃電激光「錫紙」頭，還有七彩顏色的配飾和假髮，超級得意好玩。

其實除瘋狂髮型日，學校不時也會舉辦一些特別活動，如上月有一個Free ride to school（任意踏騎日），學生和教師可以用不同的交通工具上學，如自行走路，踏單車、滑板或滑板車，甚至是騎馬；Disco party則是專門邀請小一預備班、小一和小二的學生參加的活動，當天學校建議大家穿著閃閃生光的衣服，所以老六悅悅興奮地選擇了一條最喜歡的「閃閃裙」參加派對，入門口時由高年班的學生負責點名，之後便帶我們到擺放了許多道具的影相位，小朋友再去跳舞。我看到整個場地佈置花盡心思，很有星光燦爛的感覺，另他們還安排了唱片騎師打碟，播放的歌曲非常適合初小生，如Baby Shark和迪士尼音樂等。至於陪伴到場的家長就坐在外面吃茶點和休息，學校提供了豐富的小吃，大家談談媽媽經不亦樂乎。

朋輩計劃 一起玩遊戲講故事

至於老四諾諾今年正是Year 6（小學生涯的最後一年），他們更參與了許多家長自組的活動，如營火會或電影之夜。當中令我讚不絕口的是學校有一個Buddy program（朋輩計劃），挑選Year 5、6的學生成為Year 1和預備班學生的伙伴，與他們一起玩遊戲、講故事和談天，老六大讚她的buddy很好人。執筆之時，也是term break最後一天，得知其他學校舉行了全校執垃圾活動，收拾到最多垃圾的班級會得到一個Pizza party，所以大家都非常興奮和有動力。怪不得我家小朋友都喜歡上學呢！

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。www.facebook.com/fivekidsmama

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[Happy PaMa 教得樂 第511期]