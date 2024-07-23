教大GPS：元宇宙教室上國家安全課

【明報專訊】隨着社會不斷發展，全球化加劇，國家安全已經成為全球關注的焦點。國家安全涵蓋廣泛，除了政治外，還有文化、生態、科技等20個領域。如何讓學生（特別是年紀較小的）掌握這方面的知識，讓教學內容變得生動有趣，都是不少教師面對的挑戰。今次我們探討一下，如何利用「元宇宙教室」這種新興的教育模式，配合多媒體，幫助學生理解國家安全概念。

元宇宙教室是一個虛擬教室，利用先進的虛擬現實技術和仿真環境，讓學生猶如親臨其中，體驗各種與國家安全相關的模擬情景，如自然災害、網絡攻擊等。他們能夠在虛擬環境中分析和解決這些問題，舉一個例子，在自然災害情景中，學生可以扮演各種角色，如政府官員、執法人員或普通市民，並通過虛擬互動來制定應對策略、評估風險，從而學習如何保護個人和國家的安全。透過虛擬現實技術的運用，學生可以在安全的環境中模擬和實踐，提升他們的解難和決策能力。

互動學習環境 激發興趣加深認識

這種互動的學習環境，可以激發學生的學習興趣和主動，讓他們在虛擬環境中實踐自己的想法和策略，並即時獲得教師的反饋，能夠從多角度加深他們對國家安全教育的理解，提升實踐能力。

除了情景模擬，元宇宙教室還提供了各種學習資源和工具，讓學生了解國家安全的多個重點領域。虛擬圖書館能夠展示刊物和影片，涉獵不同領域的國家安全理念，如生態安全、網絡安全、文化安全等；歷史時間廊則透過回顧歷史事件建立國民意識；線上討論區也可以增設國情問答平台。通過這些資源，學生可以進一步了解不同範疇的國家安全議題，並與同學和老師交流，提供自主學習、互相交流和知識分享的學習機會。

對於國家安全教育的教學發展，筆者相信我們還可以進一步探索元宇宙教室的應用，並結合人工智能和數據分析等技術，提供個性化和精準的教學。同時，我們也需要關注教育資源的平等分配問題，讓所有學生都有機會接觸先進的教學技術。

總而言之，元宇宙教室作為新興的教育模式，為學生提供更豐富的學習體驗，讓教師透過互動有趣的方式來傳達國家安全教育的信息，令課堂變得生動，大大提升教學果效。

文：梁嘉慧（香港教育大學課程與教學學系副系主任）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第511期]