名將之後港籃新星 勝負平常事 最重要有品

【明報專訊】足球、籃球同樣技術了得的林裕殷（Natalie），曾是香港U12女子足球隊、公民女子足球隊及南華女子（青年）籃球隊成員。兩年前她與家人移居英國，不過為了籃球夢，上月剛於當地考完A-level便回港，跟隨港隊到深圳福田參加FIBA女子U18籃球亞洲盃。港隊最終以第5名完成賽事，Natalie更在比賽中奪得全場最高21分，表現非常出色。

「輸波、失望，也是動力」

今年18歲的Natalie，自8歲開始參與學界及球會比賽，落場經驗豐富，早已看透「勝負乃兵家常事」的道理。「輸波、失望，其實也是一種動力，鼓勵你下次做得更好。而且教練一般只會着重你的表現，而不是贏或輸，所以毋須把勝負看得太重要。」

Natalie媽媽是香港前女足代表隊員高翠鳳（Ella），爸爸是香港前籃球代表隊員林俊威，兩種球類既講求團隊合作，也容易爆發口角和碰撞。他們從小教導女兒要沉着應對，更要明白比賽最重要是「有品」。Ella說：「不用理會別人出什麼茅招、說什麼嘲諷的話，只要你憑努力贏了，那就是最好的應對。」她亦叮囑女兒，即使隊友失誤，也千萬別做一些厭惡或嫌棄的表情，最多留在賽後討論。試想想若隊友這樣對你，你每次接波也有壓力，那就難以發揮理想的表現。所以Natalie比賽時把情緒管理做得很好，即使發怒，通常都因自己做得不夠好，「我會把怒火留在心中，回家後才跟爸爸傾吐」。

運動員生涯短 需學業先行

雖然女兒運動表現出色，但Ella深知運動員生涯短暫，所以一直規定女兒要以學業先行，「如果只做運動員而沒有學歷，將來不能打波時，可以做什麼？所以一早向她講明一定要完成大學課程」。暑假後，Natalie便會回英國升讀大學，目標是入讀心理學系，同時參加BUCS（英國大學及學院體育聯賽）。她本來在去年有機會出戰WBBL聯賽，但因簽證問題未能成事。她希望在大學畢業後再續前緣，挑戰這個英國最高級別女子籃球聯賽。

[Happy PaMa 教得樂 第512期]