好去處：挑戰射箭 高球 賽車 入住夏日競技場 奶龍陪你揮汗水

夏日競技樂園：酒店的夏日競技樂園內有多項活動等着小朋友挑戰，包括高爾夫球、冰壺、保齡球等。有興趣參加的住客，可以優惠價$40獲得參加名額1個。（蘇智鑫攝）

活動期間於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳以指定電子貨幣即日消費滿$800，憑最多2張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領「趣怪奶龍沙灘浴巾」1條。先到先得，換完即止。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】黃色異星龍奶龍（Nailoong）的可愛萌樣，一直大受小朋友歡迎。今個運動盛夏，奶龍以各種運動造型走入香港黃金海岸酒店及黃金海岸商場，更邀請精力無限的小朋友們參加小小運動會，挑戰各種競技遊戲！如果大家意猶未盡，還可以入住奶龍主題房間及品嘗特色下午茶。如此好玩的運動會，相信連大懶蟲也無法拒絕參加！！

文︰顏燕雯

小模特兒︰心弦、舒然

「奶龍夏日競技樂園住宿計劃」結合了奶龍和運動兩大亮點，大家來到酒店時，先會見到運動造型亮相的奶龍出現在穿梭巴士、酒店大門及大堂，歡迎大家隨意打卡！而讓小朋友一見傾心的「奶龍」海景露台主題客房，裏面的窗簾、枕頭套及咕𠱸等不但已換上奶龍裝飾，每房更附上一份限定奶龍迎賓禮品包，包括了奶龍PVC袋、頭箍及野餐墊，給大家帶回家留念。連續入住兩晚，更可免費參與酒店的小童限定陶藝或烘焙教室課程一節，絕對不怕悶親小寶貝！

特色下午茶「充電」

至於好動的小朋友，不要錯過酒店戶外舉辦的夏日競技樂園，裏面設有冰壺、賽車、射箭、保齡球及高爾夫球5項挑戰，讓大家體驗一下成為運動員的樂趣。只要於限時內完成指定目標，便可獲頒發奶龍證書及紀念品！

運動完出一身汗後，最佳的節目便是吃餐好，補充體力！大堂酒吧推出的「奶龍夏日運動會」主題下午茶，同樣以運動為主題，在一系列精緻可愛造型的鹹點和甜品之中，也可以看到奶龍射箭、跳繩、舉重等造型的朱古力牌及標籤，非常有趣！下午茶食品包括三文魚牛油果他他牛油包、蟹肉青瓜番茄包卷、法國經典檸檬撻、伯爵茶馬卡龍，以及開心果巴黎布雷斯特泡芙圈等，每套更送奶龍限定水杯一個，粉絲們又怎能錯過？

．酒店篇（圖）：住宿計劃、特色下午茶、夏日競技樂園 ◆

．INFO

奶龍夏日競技樂園住宿計劃

日期︰即日至9月1日

價錢︰$1380起/2名成人及1名11歲以下小童

內容︰豪華海景客房住宿1晚、2名成人及1名小童早餐、入住當日下午2:00至晚上6:00及翌日上午10:00至中午12:00參與奶龍小小鐵人賽、「奶龍」限定迎賓禮物包等；每晚加$400可升級入住「奶龍」海景露台主題客房；額外小童每晚另加$500可享各優惠

訂房︰bit.ly/4d3SL30

．INFO

「奶龍夏日運動會」 奶龍主題造型下午茶

日期︰即日至9月1日

地點︰酒店大堂酒吧

價錢︰$638/2位，另加一

查詢︰2452 8338 ■

尋寶打卡 奶龍8月現「真身」

離酒店不遠的黃金海岸商場，正推出「水動迎夏日」活動，奶龍不但遍佈不同角落，更以各種趣怪造型亮相，多個打卡位等着大家「尋寶」和合照。當中3.5米高的衝浪造型奶龍充氣裝置可愛度爆燈，其他造型的奶龍亦會現身悠然小徑、海濱長廊、繽紛氣球牆及草坪。想見奶龍「真身」的話，記得在8月10、11日周末，參加奶龍人偶見面會，到時便可與這可愛黃色異星龍近距離互動。

．商場篇（圖）：巨型奶龍、尋找奶龍、消費送浴巾

◆INFO

黃金海岸商場「水動迎夏日」

日期︰即日至9月1日

地點︰黃金海岸商場中庭

[Happy PaMa 教得樂 第512期]