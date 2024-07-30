親子筆陣．玩創校長：窮養還是富養？

【明報專訊】前段時間，有家人建議我去看一部內地電影，認為我看完後必然會對教育有一些反思。於是，早前我到了內地，觀看由沈騰主演的《抓娃娃》（以下劇透注意）。

電影講述一個富人（沈騰飾），大兒子以「富養」方式養育，給予他豐富物質，任其揮霍，結果長大後變成只會揮霍的「富二代」。富人發現，小兒子在嬰兒期也是由外祖父母用同樣方法教養，結果變成超級胖嬰，只會哭、要人餵食，什麼都不做。此時，富人突然反思，決定採取非常誇張的方式來教育小兒子。

富人收購了一個平民住宅區，和妻子假扮平民，聘請最優秀的教師扮演鄰居，將小兒子安置在這個人為創造的「窮人」環境中成長。在這裏，小兒子面臨許多日常生活的挑戰，要迎難而上，用有限的資源解決困難，鄰居教師們則在不經意間教導不同知識。小朋友結果學會在困難中求存，培養出堅韌的性格。雖然故事看似宣揚「窮養」的好處，但當孩子長大後，意識到自己原來一直在父母和鄰居教師的控制之下，這對他的生命造成了巨大的衝擊。

這部電影引發了當代父母深刻思考，在物質豐富的時代裏如何教育子女。我們常常聽到窮養與富養的辯論，富養，即是在物質條件允許下，盡可能滿足孩子的需求和欲望；窮養，則是刻意創造一定的物質匱乏，讓孩子學會奮鬥和珍惜。每種方式都有其教育意義和風險。

富養可能讓孩子從小獲得優越的生活條件和教育資源，有助他們全面發展。但同時，過度的物質滿足也可能導致孩子形成依賴性格，缺乏自我控制和面對困難的能力。就像電影中的大兒子，他在父母的物質滿足下，失去了自我奮鬥的動力。

反觀窮養，有助培養孩子獨立和抗逆力。當孩子在一定程度的物質缺乏中成長，學會珍惜擁有的一切，並努力改善自己的生活條件。然而，過分的物質匱乏也可能帶來自卑和不安，影響孩子的心理健康和社交能力。

理想的教育方式，應在富養和窮養之間取得平衡。作為父母，我們應該根據自己的生活條件給予孩子合理舒適的生活環境，同時在安全和溫馨的氛圍中，合理調節孩子的物質欲望。以下是一些具體建議：

1. 延遲滿足：當孩子要求購買新玩具或物品時，可以暫時延遲他們的欲望。例如說：「我們回家想3天，如果你3天後仍然很想要，爸爸媽媽再考慮。」

2. 設立條件：例如協助做家務、達成學業任務等，作為獲得獎勵的條件。

3. 反思需求：通過反思，讓孩子學會區分「需要」和「想要」。

4. 培養同理心：鼓勵孩子參與志願服務或社區活動，了解不同人的生活狀况，培養感恩和同理心。

5. 財商教育：從小教導孩子理財概念，學會管理零用錢，了解金錢的價值。

6. 重視非物質價值：強調家庭時間、友誼、健康等非物質的價值，讓孩子明白生活中最重要的東西，往往不是金錢買到。

7. 培養興趣愛好：鼓勵孩子發展多元化興趣愛好，不僅限於昂貴的活動，也可以是閱讀、寫作、繪畫等，成本較低但能豐富心靈。

無論窮養還是富養，父母的目標都應是培養孩子成為一個有責任感、有能力面對生活挑戰的獨立個體。適當的物質條件和合理的教育方法，將幫助孩子在未來的人生道路上走得更穩健。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第512期]