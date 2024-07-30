小學雞媽媽：走了長長的路

【明報專訊】Alone: The Journeys of Three Young Refugees是關於小難民的童書。它穿插着3個少年的故事——因為戰爭、家人遭政治迫害，或是性小眾的身分，他們不得不獨自逃離出生成長地，經歷種種險阻、悲慟和彷徨，終於異鄉落腳，重新埋下自己的根。這書簡約但細膩、淡淡而動人，注有滿滿的勇氣和抗逆力；更難得是，它不忌諱世道的殘忍和不公，也不忘告訴我們：隧道很黑，但是善良的亮光依然熠熠閃亮。

3個兒童難民的故事

戰火已來到Afshin在伊朗的家門前，他仰望熱鬧的夜空，以為星球大戰要在天台上演，興奮極了。爸媽認定這個莽撞的孩子某天會像無頭雞那樣亂竄到雷區，決定送他離去。臨行前，媽媽把紅色小本子交到兒子手上，「我寫下一個媽媽能給孩子的所有忠告，你這輩子都守住它」。自認是超級英雄的Afshin，滿心期待闖蕩世界，沒想到他的歷險竟是獨個兒躲在貨車的紙盒堆裏，一蹲卅個小時，而且只是艱苦的開端。一段日子後，某回意外吃到家鄉的食物，Afshin忽然感到世界暫停運轉，整個人抖了起來，彷彿感受到離家的每一米路程。紅色小本子上寫道：我的兒子，每個時刻都是恩賜；每條隧道終處都會有亮光；永遠不要放棄夢想……

來自非洲國家布隆迪的Alain，跟兩個少年哥哥滯留肯尼亞，月復月，年復年，等候聯合國難民署的回覆。爸爸在家鄉被政府抓起來了，媽媽在肯尼亞的漫長等待中病歿，少年只有自己。他們只能分租房子，用媽媽留下的空間掙點生活費。喪親的悲慟，跟一日三餐的紅扁豆湯，令每天都過得像噩夢一樣……

不受歡迎非法居民

Patricia愛上女同學，這在烏干達是天大的壞事情，不單自己完蛋，連家人也會受牽連。堅強如石的媽媽，趕在危機之前安排女兒上飛機。她先到了美國的叔叔家，但很快便明白自己是不受歡迎的非法居民，於是再度偷偷出發。她在邊境戰戰兢兢地坐上的士，女司機直率地提醒：關員會說你非法入境，但你繼續走別給停下來；加拿大不能拒絕你，因為要求一個國家的庇護是普世權利。但Patricia的腿依然不聽使喚地抖着……

走難不一定以家庭為單位。每年有400個孩子，跟3個小主角一樣，獨自踏進加拿大的邊境。幸運是，這3個少年都留下來，並且長大了。書末簡介他們近况：自命超級英雄的Afshin成家了，在醫院當放射技術員；Alain當上警察，正努力申請也成了難民的爸爸到加拿大相聚；年紀最輕的Patricia在等候入籍，她夢想當電影特技人。

「你們走了長長的路，挺過了一次次狂暴。好不容易，風靜了，彩霞預言未來。現在，是時候夢想未來了」，書最後寫道。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第512期]