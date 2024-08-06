家家有禮：罐頭豬化身運動好手等你挑戰

【明報專訊】今個暑假一於下定決心，與罐頭豬LuLu一起趕走豬腩肉！MOSTown新港城中心聯同TOYZEROPLUS打造「MOSTown 新港城中心X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」，變身為一個充滿活力的運動競技場。現場設有8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站，LuLu豬將換上多款全新運動造型，例如5.5米高的毛絨版充氣LuLu豬就以運動冠軍造型登場，等待與大小朋友合影留念；亦會化身全能運動王子，在體操、舉鐵、跳馬一展身手；又變身成田徑好手高舉聖火衝向終點，與「豚」友們一同登上頒獎台，拍下開心大合照！

設8大主題打卡區 與「豚」友過三關

LuLu豬也會與小朋友一起參與各種有趣的挑戰，包括巨型保齡球彈牀、動感體操挑戰站及「罐」軍游泳館。H．COINS會員只需憑100 H Coins於手機應用程式換領「動感過三關」印花卡一張，憑實體印花卡及指定遊戲券，即可來到L2天幕廣場的玩樂挑戰站參與活動。若集齊活動的3枚指定印章，更可換領電子現金券。

■INFO

MOST-OLYMPIGS金牌運動「豚」

日期︰即日至8月25日

時間︰上午10:00至晚上10:00（玩樂挑戰站中午12:00至晚上8:00）

地點︰MOSTown新港城中心L2天幕廣場

查詢︰2643 9110

■送MOSTown×LuLu豬 迷你便攜兩用電風扇

MOSTown新港城中心送出MOSTown×LuLu豬迷你便攜兩用電風扇予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額40個，每人可得禮品1份。有興趣的讀者請於8月13日（下周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：場內5.5米高的毛絨版充氣LuLu豬以什麼造型出現？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第513期]