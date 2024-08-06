親子筆陣．感創航道：體驗式學習點燃孩子潛能

【明報專訊】熟背理論而不會運用，不斷做練習卻疏於思考……填鴨式教學已經與時代脫節，難為孩子提供應付真實世界所需的素養。只聚焦知識灌注和考試導向的教學，是以單一模式揠苗助長，與兒童心智發展相悖的做法。

教育大同自2016年起走入本地主流小學，在教學現場推動體驗式自主學習，支持教師實踐「以孩子為中心」的素養教學，讓學習回歸孩子的需要和興趣，讓以人為本的教學文化扎根校園。我懷着對教育不同可能的好奇與熱誠，於教育大同實習期間到訪不同LBD（learning by doing）學校，觀察和了解LBD體驗式自主學習如何更能培養孩子的潛能。

我發現體驗式學習原來是如此有趣，作為一種革新的教育模式，其精髓在於突破傳統教學模式的桎梏，將學生放到教學的主體地位，鼓勵學生根據個人興趣與天賦，在主動的探索與實踐中發掘問題、尋求解答，進而建構個性化的知識體系。對於那些懷揣着對優異成績的渴望，卻自信受挫的學生而言，體驗式學習無疑是一縷溫暖的春風。它摒棄了「一刀切」的教學，確保每個孩子都找到適合自己的舞台，在快樂的氣氛中享受學習。

讓學生表達想法 發揮創意

同時，體驗式學習的重點在於學生的學習歷程，在過程中學生能夠主導學習，而教師則是輔助角色。這種方式可以讓學生有更多空間表達想法和發揮創意，從而提升他們的自信心和成就感。我參觀的其中一間LBD學校，在環保主題中，教師鼓勵學生從生活的點滴中尋找靈感，有學生從反思日常體驗得到啟發創造了一個環保水機，放置在學校舉辦的環保市集讓人使用。他們驕傲地和在場的同學、教師和家長分享這個創新意念，講解水機的創造過程和展示它的實際用處（圖）。觀眾的欣賞與稱讚肯定了學生的想法和實踐的能力，也提高了他們的自信心。這種學習環境能激勵學生在學習中積極主動地提出和表達想法，並以行動試驗和實踐。

體驗式學習亦能透過提供合作和實踐的機會，有效地提升學生在日常生活中應用理論知識的能力。學生在合作中能夠學習和應用如何與人溝通、協作、解難等共通能力。在單向傳授知識的課堂中，很難有機會讓學生有效地發展這些技能。設計水機的學生從日常生活中尋找靈感，結合科學的理論知識，與同伴協作學習、討論和研究，並且應用動手創造能力，整個學習歷程由學生出發，與真實生活連結，讓學習效能事半功倍。

我們的教育正在擺脫刻板模式，以培育孩子創造和貢獻未來的素養為方向，積極發展以學生為中心，更多元、適切和有意義的教學方法及學習經歷。我希望更開放、有彈性和多元化的教育能夠為學生提供更個性化的學習方式，讓每個學生都能看見自己的價值，發展潛能，綻放光彩。只有這樣，學生才會有信心和動力主動探索和創造，成為有創新精神、貢獻未來社會的棟樑。

文：何曼燕（教育大同實習生、香港教育大學社會學與社區研究榮譽社會科學學士學生）

（由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！）

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[Happy PaMa 教得樂 第513期]