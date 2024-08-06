A苗園圃：協助青少年子女適應新階段

【明報專訊】大小兒子年齡相隔3年，弟弟兩歲入讀幼兒班時，哥哥已升至幼稚園高班；弟弟升讀小一，哥哥就成了高小生。今年，弟弟升中了，哥哥就步入高中階段。過去10年，每隔3個年頭，兩兄弟便面對一次適應大挑戰！如今兩人已是血氣方剛的青少年，我夫婦倆要如何回應他們正面對的問題呢？

適應新環境要有安全感

「我不想升上中學，我不捨得班上的同學……」向來不怕生、情感豐富的弟弟，平日表現風趣幽默，班上大部分同學都是他的好朋友，在離愁別緒間說了這句話。「我也記得升中時的複雜心情，既捨不得老師和同學，又擔心自己適應不了新環境……」見媽媽有共鳴，弟弟繼續聽我說下去：「開學的首個星期，你中學有一個為全級中一生而設的三日兩夜宿營，透過活動你可以認識新同學，不用怕結交不到朋友；而且學校高年級的師兄會特別關照新生呢！」小兒豁然開朗應道：「學校宿營的安排很好，有助我們新生混熟！」

小兒不止一次表示他是一個「普通話人」，預言自己將不能融入英文中學的學習生活，也無法與英文較佳的同學做朋友。他有這種想法，一是因為以往在小學的班上，有不少以普通話為母語的同學，嘴邊常掛着只有「普通話人」青少年圈子才明白的內地短視頻網絡用語；二是由於他已上過中學新生適應課堂數次，遇上不少他認為英文較佳的同學，自覺未能理解他們的用語。於是我跟他分享：「媽媽中三那年搬家，轉到去一間全英語學校，那時除中文科，所有課堂包括體育課也是用英語的，我的耳朵用了整整一年時間來適應。那時班上有英語很出色的同學，知道她們英文進步秘訣就是多看英文小說，於是我問其中一個借了自己人生第一次看畢的一本英文小說……媽媽中三需要用一年時間來適應，你中一便開始，相信一定比我更快適應！」

參與所謂分班試，即中一入學前香港學科測驗，是每個小六升中學生必要事。小兒認為既然已經歷校內3次呈分試，又已考入心儀中學，為何仍要辛苦？他大叫不要再操練模擬試卷！我心裏苦惱：「不做模擬試卷，又怎可能分派到學習氛圍較佳的班別呢……」後來，我試約升上同一間中學的小學同學來家作客，與小兒齊齊做試題，我再對卷和提點，小兒有友伴同行，對方媽媽也贊同做法，效果尚算不錯。

勇敢成長需長輩作榜樣

大兒升高中需選科，到抉擇關頭，因知道自己將要為所選擇的付出代價（即努力溫習，應付DSE），他倍感壓力有情緒，在家有點亂發家人脾氣，而且未選定科便預期將退修某些科目，我倆只好表達願與他同行的愛心與決心，也拜託補習哥哥多給他鼓勵。今年在機緣巧合下，大兒可到我的前僱主公司做暑期工，希望他感受一下成年人世界做事的法則──困難天天都會有，積極想法子解決便是了；公司有資源幫助，同事間也可商量協作。

青少年子女肯說的話，父母便多聆聽，不插嘴；若他們不肯多說，又在發脾氣，父母便要了解背後原因，推斷他們思路栓塞位置，找對師傅疏通。師傅未必是自己，而是他們身邊有影響力的長輩或同輩。不過，其實自己的經歷和故事都可以成為好幫手，切忌說教。

文：莊兒

（白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第513期]