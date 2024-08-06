荒失失在加家：玩board game看性格

【明報專訊】一年一度的暑假，小朋友足足可放兩個月的長假期，最頭痛莫過於為他們安排活動，善用時間。今年的暑假主要有3個重要活動，其中一個是招呼由香港到來的親戚，早前已圓滿結束。今次到訪的親戚共有兩人——太太的舅父及姨媽，他們都十分疼愛我的兩個孩子，而今次到訪多倫多的親戚，亦順道到我家住了一個多星期。

由於我家的位置問題，每次出門都必須駕車，所以他們不常出門，大部分時間都是和小朋友在家中度過，他們做得最多的，便是「陪玩」。哥哥十分愛玩board game，而家中也有10多盒board game，但由於每次玩都要花大量時間研究遊戲規則及完成遊戲，所以我們平日也沒有太多時間陪他玩。而今次到訪的親戚，當然成為他的「陪玩」目標，每天中午和晚飯後，都是遊戲時間。不過要顧及對board game興趣不大的妹妹，他們玩得最多的是簡單易上手的「大富翁」。

玩大富翁 哥哥常需套現

在玩遊戲的過程中，可以明顯看到兩個小朋友的性格：哥哥對於金錢的敏感度比較低，所以只會用錢買地，每次開始遊戲後都會蒐集大量地契，不過玩到中段時，由於花大部分金錢買地契，所以當走到其他人地段要付錢時，便不夠現金，要把地契抵押給銀行或賣地給其他玩家套現，這亦是不少人在玩這個遊戲時出現的狀况。

妹妹懂投資 蒐集同色地段

至於妹妹明顯與哥哥不同，她是一個較會投資的人，在遊戲初期不會不停買入地契，反而會蒐集相同顏色的地契以取得最高的收益，同時亦會以手上的現金收購其他玩家手上與自己同色的地契，對於看不清妹妹意圖的哥哥和總是讓着他們的兩個親戚，當然也只會以高一點的價錢出售，但當妹妹蒐集到足夠的地契之後，便會花盡手上的現金，在其中一至兩塊地上買入大量房屋，其他玩家踩中的話，都會以破產告終。

除了大富翁之外，他們也試過玩其他的board game，不過不少board game的遊戲規則十分複雜，對於兩名老人家來說要學得懂有一定的難度，而妹妹也不太願意學習這些複雜的規則，哥哥只能放棄。為了可讓4人一起玩，於是他們玩起另一個名為「ROCK, PAPER, SCISSORS DUELLERZ」的卡片遊戲，簡單解釋就是利用卡片來玩包剪揼，不過會加入一些特殊卡片來增加趣味。

長時間玩相同遊戲實在太悶，而老人家當然也是有辦法的，之後在家中找到了一副撲克牌，於是4人便玩起了「抽鬼牌」遊戲，這類遊戲雖然簡單，但對於兩個小朋友而言，卻是不錯的遊戲，簡單易玩之餘也夠刺激，於是成為了兩名親戚在回港前玩得最多的遊戲。

文：吳一鳴

（人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。）

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[Happy PaMa 教得樂 第513期]