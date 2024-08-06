教大GPS：為升中作好準備

【明報專訊】當子女升上中學，由於成長階段及中學學習要求的轉變，家長跟子女的關係會產生變化。一方面由於青少年的自尊、對私隱的重視及自我意識變得敏感，對家長的意見不一定會全盤接受；另一方面，中學教育對學生個人及自我管理的要求高，家長也不宜過度參與。於是，怎樣「放手」就成了家長重要的一課。筆者建議家長可以從以下幾個範疇，來協助子女作準備和適應中學生活，讓他們成長為自信獨立的青少年。

家長學放手 讓子女多參與

形象與空間管理：青春期是建立自我形象的關鍵時期，家長可以趁升中協助子女建立良好的自我形象。家長可以讓子女積極參與各樣的升中準備，如商量購買校服的尺寸、數量，髮型和上學所穿的鞋款等。在準備過程中，家長可了解子女對儀容外表的看法，順勢教導他們怎樣洗熨校服，做個自信和自理兼備的中學生。開學前後，亦可以引導子女整理家中書桌及附近範圍，添置合適的新文具，營造儀式感，令他們對中學新階段加倍重視。

時間管理：中學的上課時間表跟小學的安排有很大的不同，子女的生活節奏也會隨之改變，如午膳和放學後的自由時間會較多，學校的課餘活動亦較多元化。筆者建議家長相互溝通後，在開學前或學期初給子女一個具體而清晰的方向，告訴他們父母的期望，好讓他們也自行訂下一些目標。目標設定好後，可以共同製訂時間管理的方案。就初中生而言，除控制好飲食和玩樂時間外，筆者建議他們設定每日及每周的學習指標，如每天需完成擬定的練習，並能於每周及每隔一段時間達到某些可量度的學習成果。

學習技巧：中學的考核模式與要求跟小學不完全一樣。家長可在高小階段教導子女備課及做筆記的技巧，如使用思維地圖、電子記事簿、熒光筆及各種可減省書寫時間的符號等。另外，亦可推介各類合適的圖書及網站，鼓勵他們自主學習。

金錢管理：中學生會有自己日常的開支，例如午飯及買文具等支出。如何讓他們做好理財管理，是一個很重要的課題。筆者認為家長可以在學期初每天給予子女零用錢，在一至兩個月後轉為以月計算。半年後，若子女在管理開支上表現不錯，則上下學期各給一次，好讓他們有較大的自由度計劃怎樣使用金錢，明白量入為出的概念。

最後，健康管理與人際溝通技巧對過渡中學階段亦是非常重要的。升中後，子女的身心發展和社交需要會有很大的轉變。父母在生活中展現成熟負責的態度和待人處事方法，就是青少年最好的楷模。

文：黃偉鴻（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

（由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。）

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