親子筆陣．解鎖孩子心：創造「共同經歷」

【明報專訊】當我們問孩子放假想去哪裏玩，他們會回答什麼？「遊樂場！」、「主題公園！」、「打機！」……

父母們慨嘆，自從有了孩子，就失去me time，要放下自己的喜好和興趣，周末都化身「親子好去處」達人，依孩子的喜好，走遍大大小小的遊樂場和親子餐廳。儘管疲累，但看見孩子玩得盡興，作為父母的都心滿意足了。

我認識一個家庭，他們安排的家庭活動卻頗特別。以下是他們的2024年家庭活動清單（張貼在家中的雪櫃上）：

1. 全港「豆腐花」品嘗及評分

2. 古物古蹟探險之旅

3. 圖書館探索行動

4. 行山樂悠悠

父母成接送者角色

你覺得他們的活動有趣嗎？

其實，這對父母從前也是以孩子為中心，在假日裏安排孩子們最喜歡的活動，例如去主題樂園和室內遊戲室，但他們發現孩子們下意識會以自己為中心，作選擇時只考慮自己的喜惡，對爸爸媽媽安排的一切，完全沒有感恩、感謝的心，以為去自己喜歡的地方吃喝玩樂是理所當然的。

父母都發現自己到了遊樂場只是站着，一邊看着孩子，一邊看電話，彷彿只當「接送者」的角色。難得的周末親子時間，好像眨眼便過，回想起來，都忘記去過哪裏，做過什麼。

父母不要只當一個角色，忙於為孩子打點好一切，安排行程、接送孩子……不要只是與孩子「經過」一個地方，而是要與孩子一起享受，一起「經歷」。

按各家庭成員興趣安排活動

後來，該父母嘗試改變做法，以家庭為中心，依各成員的興趣為出發點，爸爸最喜歡歷史，媽媽最想到郊外走走，哥哥無「書」不歡，妹妹最喜歡吃甜品……父母想孩子以其他家人的喜好出發，願意花時間去陪伴家人，體驗各人喜歡做的事情。

於是，他們創造了不同的「共同研究課題」（common project），不但慢慢發展出共同的興趣，孩子還能了解父母更多，創造了特別深刻和獨特的經歷。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第514期]