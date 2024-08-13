言語自聊：輕鬆吞服藥物妙招

【明報專訊】作為家長，孩子生病最難捱，除了晝夜不分地照顧外，同時要面對一個棘手的問題——孩子難以或拒絕吞服藥物。這不僅令一眾爸媽頭痛，更對孩子的健康造成影響。作為專門處理兒童吞嚥的言語治療師，有時醫生亦會轉介我們處理小朋友食藥的問題，其實，透過一些簡單的方法，我們可以幫助孩子順利服藥。

記得有一個個案是這樣的：之晴（化名）6歲，被診斷患有呼吸道疾病。醫生處方口服藥物，但之晴總是抗拒食藥，說藥丸太大粒，難以吞下，平時的之晴連打針都乖乖配合，但每次食藥卻大吵大鬧。媽媽為此煩惱不已，擔心之晴的病情加重，氣促的情况加劇。

我花了點時間了解之晴拒絕食藥的原因，原來她除了覺得藥丸太大粒外，更害怕食藥時「濁親」，她說自己不止一次被這款藥丸「濁親」，氣促的情况更令她感覺難以吞服藥丸，吞嚥的時候覺得呼吸不暢順，而且當藥丸因為吞不下而卡在喉嚨的時候，藥丸的苦味在喉嚨附近久久不散，所以拒絕服藥。

其實之晴的投訴相當合理，因為在吞嚥過程中，的確有一段很短的時間（少於一秒）呼吸會停止，讓咽喉肌肉把食物推進食道，但很多研究指出呼吸道疾病的患者可能會在以上提及的「呼吸-吞嚥協調」（breathing-swallowing coordination）過程出亂子，令藥丸或者水「落錯格」，引起「濁親」或是吞嚥後呼吸不暢順的情况。

藥丸磨成粉 混入布甸服用

有時，小朋友拒絕食藥的原因就像之晴一樣，由於之前未試過這些情况，感到害怕之餘，亦因為表達能力的關係，未必能好好說出箇中原因，往往需要治療師結合專業知識和輔導技巧，才能抽絲剝繭，找出真正原因。當然，了解原因後，就要嘗試不同的解決方法，我們首先與藥劑師商量，將藥丸磨成粉末，然後再混入之晴喜歡的布甸中服用。由於布甸較稠，有助吞嚥的協調，加上香甜的布甸掩蓋了藥丸的苦味，亦減低了之晴的心理陰影。所以用了這方法後，之晴的情緒再沒有因食藥而爆發，而當氣促的情况改善後，之晴的「呼吸-吞嚥協調」能力回復正常，更能直接吞服藥丸，大家都頓時鬆了一口氣。

各位爸媽，雖然之晴的例子很令人鼓舞，但要留意這一定不是「one size fits all」的答案，因為每個孩子的病歷、所需要的藥物，以及吞嚥能力都不一樣，所以緊記在參考以下吞服藥物貼士之前，要諮詢你的家庭醫生或藥劑師:

1. 更改藥物形式:在藥劑師的指導下，可以將藥丸磨成粉末，混入孩子喜歡的食物或飲料中服用，或裝進無味的膠囊。但切記一定要諮詢專業人士，因為並非所有藥物都適合這樣處理。

2. 改變服藥方式:可以嘗試將藥物與濃稠的液體食物（如水果蓉）一起服用，或在服藥前後使用感官載體（如冰凍的飲料）來掩蓋藥物的味道。

3. 培養自信和技能:家長可以透過示範、獎勵等方式，讓孩子對服藥有信心和掌控感。此外，其實食藥亦有漸進式訓練以及不同的服藥姿勢，有需要的孩子可找專門的治療師作相關的訓練。

4. 尋求專業協助:如果孩子仍然抗拒服藥，不妨請教醫生、專門處理兒童吞嚥的言語治療師或藥劑師，他們可以提供專業的建議和指導。

最後，要記住雖然孩子患病的確對家長造成很大壓力，但切忌自亂陣腳，胡亂嘗試；而嘗試不同方法之前一定要諮詢醫護人員啊！否則，即使孩子吞到藥物，但藥效大減，便得不償失。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第514期]