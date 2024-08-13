特教樂與路：心態的準備

【明報專訊】籌備下學年的工作非常繁忙，大家忙得團團轉。學校趁長假大維修，其中一樓層會重鋪地磚、裝置地櫃，讓學生及教職員有更多儲物空間。一樓小平台鋪設軟草地墊，圍上植物欄，讓學生多一個悠閒舒適的地方。來年學生增加，課室及特別室需要重整、添購用具，相信新一年又是一番新景象。這個暑假，處理新生入學、招聘、大掃除，如準備過年一樣，大家都非常期待開學。

最近有校長朋友跟我分享，他最近在招聘時，遇上剛畢業的大學生，成績優秀，多才多藝，他總會勸退應徵者，請他們到主流學校先體驗教學工作，假如日後想再投身特殊學校，無任歡迎。我問他究竟，他說是他經驗累積的體會，很多初入職的年輕教師，工作一兩年就會離開，希望到主流學校試試。人對未知的事總有憧憬，但經歷過才會更清楚自己的選擇。所以，他鼓勵年輕的先外闖，積累工作經驗。面對過困難，更能明白特殊需要孩子的挑戰，對特殊教育工作更有承擔。他相信磨練對年輕人很重要。

沒有教不懂的學生

教育工作不容易，特殊教育工作更充滿挑戰。「沒有教不懂的學生，只有不會教的老師」，這句格言是我大學的導師的叮囑；要教得懂，當然要掌握學生的難點，就如中醫為病人診病，望聞問切4個步驟都不能少。所以當教師的特質，一定要有很強的洞察力、同理心、耐性及承擔的心態。無論在主流學校或特殊學校，學生能力一定有差異，個性多樣，教師要教得懂，讓學生學得好，心態要積極，工夫不能少。

我開始回想我的心態從何來？記得剛入大專，為了減輕父母負擔，我邊進修邊替別人補習掙學費。一星期除了星期天，下課後便替人家補習。其中一名補習學生居於淺水灣，家境富裕，學習成績一般，其實，他需要的是陪伴及鼓勵。他學習動機不高，每次我都會準備一些小比賽，激發他的鬥心，他愈有興趣，就愈肯學習。一天，我從他的居所離開，約了姨母吃飯，途經地鐵站，看見一個賣水果的小販，她擺攤的木頭車旁邊，坐着一個小孩，相信是她的兒子。小孩把書包當作書桌，坐在梯級上做功課。他專注的神情，讓我注目。試問在街上，人來人往，喧鬧聲音、渾濁空氣，加上天時暑熱，這種環境怎讓人專心學習？這個畫面的反差對我當下思想衝擊很大，心想這個世界真的荒謬，一個有條件的學生不大珍惜學習的機會，反之這個條件缺乏下的孩子，更加專心學習。

積極心態面對挑戰

我在特殊教育工作上並沒有什麼過人之處，只是喜歡從觀察及接觸中，掌握學生的困難及學習特性，然後找出解決方法，讓學生嘗試及學習。當然，教育工作最有趣的是天天都能看到學生在轉變，你所帶來的影響正正是他們每天的習得。當然在過程中，你也在改變自己，可能是打破自己一貫的想法，可能是超出預期，然後嘗試找出口及方法，問題最終解決；跟着，又再迎接另一個挑戰。

教育工作在於心態培養，人的工作源自個人對人的價值觀有多重視，有積極正面的心態，才能在教育工作上面對不同的挑戰及轉變。學校每一樣事情都是互為影響，愈積極，愈能讓工作變得更有意義。我很鼓勵團隊去嘗試，不懂的，大家一起學習；未知的，大家一起求真；未有的，大家一起創建。暑假的籌備工作，不忘心態的準備，期望新學年，無論你我在哪一個崗位，大家都共同努力，在教育工作上向善求進。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第514期]