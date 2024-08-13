日式育兒記：我的敏感兒子

【明報專訊】最近網上有一則傳言，有一個媽媽帶了一包果仁給小孩回校做小食，但校方以保護其他小朋友為由，不容許小孩在校內吃。家長認為又不是要讓其他小朋友吃，但她不明白其實把果仁放在旁邊，或者在同一個空間內進食，也會對有敏感的學生帶來危險。我家弟弟正正有果仁敏感的問題，所以我絕對支持校方的做法。

弟弟第一次出現食物敏感約1歲半，我們參加好友的新入伙party，晚飯後大伙兒一起吃水果。我餵他吃一粒小小的士多啤梨後，他頓時跟我說嘴巴很癢，然後不停地抓，皮膚也開始出紅疹，瞳孔同時開始放大。我心知不妙，即時打長途電話請醫生好友求救，她說應該是食物敏感的迹象，叫我即時帶他去急症室，我們便飛奔去兒童緊急病院。兒科醫生看過他的情况後，也診斷是食物敏感，立刻幫他打過敏針，情况才及時控制。醫生又即時問及他剛才吃過的東西，我回答說士多啤梨，但之前弟弟已經吃過數次士多啤梨，卻從來沒有出現過這個情况，為何這一次會這樣呢？

果仁敏感 食士多啤梨也中招？

然後醫生建議我們抽血檢查致敏原，結果致敏原測試顯示問題真的並非士多啤梨，原來是果仁。我們完全摸不着頭，因為當天完全沒有給他吃任何果仁啊，為什麼他會突然敏感呢？之後才想起朋友家的桌子上其實也放上了一碗果仁，醫生說有機會是果仁皮或者碎片吹到士多啤梨上，而導致今次敏感。醫生叮囑我們食物敏感可大可小，建議我們隨行也要帶備緊急過敏針以保安全。除此以外，原來弟弟也有杉樹花粉、塵蟎等的敏感症狀，所以除了在飲食上，在清潔上我們也要提高戒備。

坦白講，要不是以前在幼稚園工作，我也不知道有那麼多小朋友有食物敏感的情况。原來除了果仁、花生、蠶豆等這些比較大路的致敏食物外，以往我有學生也對雞蛋、小麥，甚至對穀物敏感。因此，學校一律嚴禁所有教師或學生帶果仁回學校，而處理任何生日派對或者小食時也格外小心，一般也會要求家長自己帶備零食，並勸喻小朋友不要交換食物，以免發生意外。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第514期]