專家意見：先裝備後放手 培育責任感

【明報專訊】新學年象徵新開始，不單學生哥，家長也不妨替自己訂立新的管教目標，例如嘗試在學業上多些「放手」，讓子女自主學習。註冊社工文正康（Chris）表示，自立訓練，應該從小開始，「孩子在小一、小二，其實都已經要教他們怎樣執書包，學習檢查自己有無做齊功課等，讓他們慢慢建立一種責任感」。

在「放手」課題上，Chris說，家長存着不少迷思。他透露，認識一名媽媽，很想培養小朋友自己做功課的習慣，也曾聽過一些都市傳說，指「21天可養成新習慣」，於是用了21天伴着孩子做功課，去到第22、23天，媽媽正式「放手」時，但孩子卻未能自己乖乖做功課，反之不斷拖延，「因為家長把焦點放錯了，不是坐着等『21天』就能成事的，而是她『放手』之前，有否『裝備』好小朋友」。

「放手」≠從此不管

Chris以考車牌做比喻︰「考官發牌給司機前，都需要先確定他真的有能力去駕駛。同樣道理，家長『放手』讓小朋友自行做功課和溫習前，都需要檢視一下，他是否真的有能力獨自完成？是否已經掌握了溫習技巧和方法？以及『放手』的過程，是否循序漸進？」

他續謂，「放手」也不代表從此不管。「正如在學車期間，師傅即使讓學生坐上司機位，都不是任由他在路上風馳電掣，若有什麼差錯，師傅都會立即煞停車輛。家長就好比教車師傅，若發現孩子『危險駕駛』，觸及界線，就不能置之不理，必須重新檢視狀况，再引導小朋友去修正。」

一直「伴讀」阻子女成長

然而，亦有許多家長永遠覺得未是時候，不肯「放手」，「有些家長，尤其是全職媽媽，往往認為自己有責任『跟足』子女的功課和學習；另一類家長，之所以不願『放手』，是因為擔心孩子出錯，會拖垮成績」。Chris鼓勵家長，要有讓孩子犯錯失敗的勇氣，否則一直「伴讀」，對培育子女成長，絕非好事。

[Happy PaMa 教得樂 第515期]