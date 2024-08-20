親子筆陣．故事拼盤：兒童藝術展 賞原味童心

【明報專訊】「我們畫室準備7月舉辦全國學生作品展，今次展場選址倫敦，你女兒有份啊，你們好快便會收到活動的邀請電郵。」大概在6月初的繪畫課後，我去畫室接女兒放學時，畫班的印度裔導師面帶笑靨的將這好消息告訴我，而我第一個反應是問她：「要收報名費嗎？」

羊毛不用出自羊身上

彷彿甩不掉港媽的慣性思維，我的「自然反應」直接跟錢銀有關。在利益掛帥的香港，但凡商營機構主辦的兒童繪畫比賽或展覽活動，大多要求參加者提交作品，同時付上報名費。這種「羊毛出自羊身上」的教育生態，即使我不大認同，但已見怪不怪；也以為，這生態已屬普世，但原來不然。

畫室導師被我一問，閃過一秒疑惑之色，然後微笑說今次展覽是不收費，學生只需遞交一幅在課堂內完成的畫作便是了。畫室願意為學生搞免費作品展，如此有心，作為家長的我當然既欣喜，又期待——期待藉此嗅一嗅英國本土藝術教育的文化氣息。

廢棄發電站變身畫廊

展覽在7月中旬開幕，一連11日的展期緊隨英國學校暑假而來。開幕前幾天，我從畫室的IG Reel看到職員進駐會場籌備的花絮，一幅幅掛滿畫作的大型展板從多輛貨車被抬出來，幾秒的短片我看呆了：「乜原來咁大陣仗！」

在展期第二天，我和女兒坐火車從小鎮到大城市倫敦去。展場坐落在人氣旺盛的泰晤士河南岸旁的OXO塔建築群內——OXO塔前身是發電站，於上世紀20年代被製肉公司改作冷庫，及至1990年代重新包裝後，成為藝術家、遊客及潮人聚腳熱點。而是次學生作品展便收納在OXO塔後一幢5層高、名為Barge House的舊式工廈內。

將舊工廈改作文藝發展用途，談不上是新奇事，位於石硤尾的賽馬會創意藝術中心（JCCAC）便有我熟悉的山寨廠記印。不過，Barge House比JCCAC滄桑得多，我由外進內，眼下盡是褪色的紅磚牆和斑駁的天花與地板，像個樸實的垂暮老人，與掛在磚牆上色彩繽紛、充滿活力的童畫，這「一老一嫩」的反差組合，相映成趣。

今次學生作品展以「大自然與我」為核心主題，畫室導師細心地從英國各分校收集得來的學生作品按主題加以分類，譬如「海洋」、「風景」、「暗黑探祕」等，而5層內各展廳沒有過分的佈置，既保留了舊建築的原貌，也免喧賓奪主。

創作主權全歸孩子

當我母女倆沿着樓梯展開觀賞之旅，感受展覽所傳達的信息，細看7000多幅的作品，我漸漸留意到所展出的作品不一定是幅幅能讓人驚歎「好厲害啊！」的完美創作，看得出有些是技巧粗淺的初學者，也有些是出於執筆未穩的幼兒，亦有不少作品出自同一題材，比如仿繪梵高名畫《星夜》便超過10幅。一個大型公開展覽，水平參差，同場又撞畫，我暗忖：作為藝術教育的畫室導師到底想呈現什麼？

當我由最底層的展廳一直沿梯而上，愈看，愈明白了。所有創作不分名次，不設評語，放在一起就是彼此交流的平台。即使撞畫，畫風沒有倒模式的相同；即使是學藝未深，隨心畫下就是記錄當下的學習歷程，成為將來進步的基礎。教育工作者不以孩子的能力來證明自己的成就，全心將創作主權歸給孩子，是整個展覽最美、最美之處。

展場還設有精品區，將部分學生的作品製成文創產品出售，如明信片、布袋、賀卡等，讓他們一嘗初創滋味，將藝術帶進生活；同場又設藝術家講座及畢業生招募，為有志從事藝術教育工作的年輕人點燈引路。原來新一代的藝術培育與發展，可以咁玩法。

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。

曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第515期]