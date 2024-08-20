親子百分百：又學又玩 過充實暑假

【明報專訊】暑假對每個孩子來說，都是一段期待已久的美好時光。雖然無法完全擺脫暑期作業和補習，但總能盡情遊玩。然而，暑假不僅是孩子的放鬆時刻，對家長來說，也是一次難得的機會，可以與孩子共度美好時光，並在遊玩和學習中一起成長。作為父母的你，是否與孩子的關係變得更緊密，並獲得寶貴的經驗和成長呢？暑假接近尾聲，但依然可以過得既充實又有意義。父母應如何妥善安排時間，讓孩子收穫滿滿？

即使只剩下10餘天時間，家長依然可以制訂一份靈活但具體的計劃。這個計劃應包括學習與遊玩的內容，讓孩子有目標感且不失趣味。例如，每天安排幾小時的學習時間，讓孩子複習學過的知識，然後作戶外活動或有趣的遊戲。這種結合學習與遊玩的安排，不僅能讓孩子在學術上進步，還能減少假期結束後回到學校的壓力。

露營野餐學生存技能

戶外活動無疑是孩子最喜愛的部分，父母可以帶孩子參加豐富多彩的戶外活動，例如野餐、露營、徒步旅行和海灘度假等，讓孩子上學前增強體能和正能量。如果條件許可，可以安排小型的家庭露營，讓孩子在搭帳篷、生火做飯的過程中學到生存技能和團隊合作的精神。

興趣班也是不錯的選擇，手工與藝術活動可以激發孩子的想像力和創造力。父母可以選擇與孩子一起動手製作。製作風鈴、黏土雕塑，手繪T恤等，都能讓孩子在動手的同時，增強創作能力與美感。不妨辦一個小型家庭藝術展，展示孩子的創作，讓他們體驗成功的快感和自豪感。

親子互動遊戲並不沉悶，你有否在家玩遊戲，如桌遊、拼圖、象棋等？這些遊戲不僅能提高孩子的邏輯思維與解決問題的能力，還能讓孩子學會團結合作和尊重對手。我小時候，媽媽常和我們一起玩桌上遊戲，當時的歡笑和努力，是非常美好的回憶。

製作暑假收穫圖表 展望新學年

在最後的10餘天，學會冷靜反思也很重要。不妨選擇一些適合孩子的書籍共同閱讀，並回顧整個暑假的經歷，反思自己在這段時間學到了哪些知識和技能，還有哪些地方需要改進。父母可以與孩子一起製作一張暑假收穫的圖表，將自己在暑假期間完成的活動、學到的新知識和技能作總結。

同時，鼓勵孩子對即將來臨的新學期作出展望。這樣的反思和規劃，不僅能讓孩子對自己的成長有一個清晰的認識，還能幫助他們樹立積極向上的學習態度。

雖然暑假剩下時間不多，但依然可以過得既充實又有意義。希望每一個家庭都能在這段時間享受親子共度的美好時光，為暑假畫上圓滿的句號，同時也為新學期做好準備。

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

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[Happy PaMa 教得樂 第515期]