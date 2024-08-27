親子好戲：《反2》升小篇 新環境新挑戰 兩孩之父導演 道出家長心事

【明報專訊】劇集《反起跑線聯盟》的一班幼稚園生，已搖身變成小學雞，不但要應付全新上課模式、大堆功課、默書測驗考試，還要開始接受家庭、友情等考驗和挑戰！本周邁向大結局的《反起跑線聯盟2》（下稱《反2》），從第一集開始講，連成人都要看小學學習字詞表才知道「最」字的正確寫法，再帶出「父母是孩子的一面鏡」、「三代共融的可貴」等話題，一班家長觀眾高呼「劇情貼地」，令人反思育兒路上的執迷與偏差。

能夠把家長心事描寫得如此透徹，除有賴身兼兩孩之父的導演劉偉恒及其團隊功力，一班真情演繹的小演員也功不可沒。到底劇情是否反映導演的親身經歷？小演員的現實校園生活與角色相似嗎？且聽他們娓娓道來。

單親家庭掙扎 三代同堂角力

2022年播出的VIU電視劇《反起跑線聯盟》，講述一班家長和幼稚園學生追求愉快學習的故事，引起不少爸媽觀眾共鳴；兩年後續集，講到原班人馬已升上小學，戲內爸媽面對的不再只是孩子的學習問題，當中有人要學習獨力照顧孩子，有人正掙扎離婚能否給予孩子完整家庭，也有人為管教方法與上一代角力，以多角度描寫父母們可能遇上的種種棘手問題，內容比第一輯更複雜和豐富。

導演劉偉恒（Benny）說，第二輯涉及更多支線發展，因為育兒路上不斷改變，為人父母也在不斷學習和適應。「孩子出生最初幾年，父母主要是學習如何照顧好他們，但當孩子慢慢長大，便有很多事情要兼顧，除了學業問題，原來你平日怎樣做事、對人，小朋友也會看在眼內，繼而影響他們的處事態度；又或與家中『四大長老』竟見不同時要如何處理，都是我們做父母要面對的事。」

出身大家庭 當祖孫間「和平大使」

Benny提到的「四大長老」，即孩子們的祖父母和外祖父母，在《反2》中也有着墨。他特別在戲中提及三代關係，多少跟他的兒時經歷有關。「我在大家庭長大，清楚知道一個小朋友如果在一個親人多、大家又相處和諧的環境下生活，會比較開心。我亦明白一個小朋友長大後，能夠記住爺爺（嫲嫲）曾經怎樣惜他，是何等的幸福。」Benny的想法是，一個人來到人生下半場，不外乎想弄孫為樂，但很多時祖父母輩因為與下一代的教法不同，好像與孫兒有一重隔膜，三代間亦多了摩擦。在現實中，Benny選擇做「和平大使」，「兩個女兒出生後，我感覺到岳父岳母是如何愛惜她們，即使有時候他們做的與我想法不同，但那又有什麼所謂！最重要是女兒記得這些溫馨片段」。

「升到班就得」 更看重親子關係

作為導演，Benny笑言也有把女兒的真實故事「加加減減」後放進劇中，「因為我的生活就與兩個女緊扣」，也不諱言有些對白是親自操刀，有如把自己與女兒的關係，寫在強尼所飾演的爸爸與劇中女兒瑤瑤身上。「作為爸爸既不想女兒長大得那麼快，但又想她可以隨年齡成熟一點，十分矛盾。」Benny笑指自己是個「hea」爸爸，從不對女兒的學業過分着緊，與太太也不會因女兒考試而請假陪她溫習。「我們根本不知道學些什麼是真正有用，例如2年前，我和女兒都不知什麼是AI，現在卻成了潮流。你說，我們又怎可保證她長大後世界會是怎樣？所以在這一刻，親子關係比逼她們學些什麼更重要，我只想花多些時間陪她們一起玩，她們想學什麼、玩什麼也很自由，我的底線是升到班就可以。」

文︰顏燕雯

場地提供：Blackroom

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[Happy PaMa 教得樂 第516期]