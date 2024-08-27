童途有「理」：不良姿勢影響睡眠質素

兒童在睡眠時，若脊椎未能得到適當的支撐，會減低深度睡眠的時間，亦令姿勢變得更壞，引起惡性循環。（作者提供）

【明報專訊】近年來，多項研究發現，兒童的睡眠質素與時間對其整體發展至關重要。專家建議，學前兒童每日應有11至14小時的睡眠，學齡兒童則需9至11小時。高質素的睡眠不僅是指睡眠時間的長短，還包括深度睡眠的比例，這對兒童的身心健康有深遠的影響。

脊椎缺支撐 礙深度睡眠

不良的脊椎姿勢與睡眠質素有密切且複雜的關係，尤其是兒童和青少年。兒童的骨骼系統發育快速，長時間不正確的坐姿、站姿或睡姿，都可能導致脊椎負荷過重，造成慣性不良姿勢。這些習慣不僅在白天影響脊椎健康，還會在夜間影響睡眠。兒童在睡眠時，若脊椎未能得到適當的支撐，會減低深度睡眠的時間，長期下來令姿勢變得更壞，引起惡性循環。

缺體能活動 肌肉力量不足

隨着電子產品的普及化，兒童和青少年長時間低頭使用手機及平板電腦，令頸部和脊椎長期處於非自然的彎曲狀態，增加了脊椎的負擔，久而久之導致慣性不良姿勢。加上現代的生活方式使兒童減少參與體能活動，令肌肉力量和柔軟度不足，難以維持良好的坐立姿勢。此外，不符合人體工學的桌椅及家具，無法對身體提供足夠的支撐，也會促使不良脊椎姿勢的發展。

在睡眠時，如果脊椎未能得到良好的支撐，如枕頭過高或過低，牀墊過硬或過軟，都會導致脊椎處於非自然狀態，令身體肌肉緊張，減低血液循環，引致輾轉反側，難以進入深度睡眠。除了會引起脊椎問題如脊椎側彎外，更可能導致睡眠窒息障礙，影響生長激素的正常分泌，長遠而言，影響兒童的發育和日間的精神狀態。

選用合適家具 定期檢查脊椎

為了打破這個惡性循環，家長應鼓勵孩子減少使用電子產品的時間，增加戶外體能活動，選擇符合人體工學的家具以及合適的寢具產品。此外，定期作脊椎健康檢查，參與專業的體能訓練和脊椎矯正課程，都是預防和改善脊椎姿勢、提升睡眠品質的有效措施。透過這些綜合措施，可以有效促進兒童的全面健康發展。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳娜智（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第516期]