荷事荷地：垃圾「深藏不露」

這些就是平日處理家中垃圾的垃圾箱，有些地方甚至會有廚餘收集箱，在阿姆斯特丹和鹿特丹等城方，要拍居民卡才可丟垃圾，但海牙市就不需要拍卡，非常方便。（作者提供）

鐵桶隱藏在地底，地面只看見上面的那個綠色垃圾箱。每星期都會有職員將垃圾桶吊起，打開桶底，垃圾便會倒進垃圾車內。（作者提供）

海牙市中心大型垃圾收集站，垃圾分類得非常仔細，例如木材、紙張、鐵、塑膠等，只要將垃圾放進那綠色膠箱內便可，非常方便。而最重要的是垃圾站內非常乾淨，一點臭味也沒有。（作者提供）

【明報專訊】猶記得初來荷蘭居住時，我們只需繫好儲了一星期的垃圾，一袋一袋地放在家門口，等待每星期大型垃圾車到來收拾便可。但這種方法既會招惹老鼠蚊蟲，垃圾袋每次亦會被海鷗啄開，於是袋內的垃圾被翻出一街都是，非常不衛生。

綠色箱下藏大鐵桶 收集垃圾

其後，政府為了避免海鷗的「侵襲」，嘗試在地下掘一個隱藏式、如一個20呎貨櫃深的洞，然後放下一個大鐵桶。而地面上，我們見到的只是一個深綠色內裝旋轉式鐵兜的垃圾箱。就是這樣只要將垃圾袋放進去關上蓋，垃圾就自然跌進地下的鐵桶內。每隔一段時間垃圾車便來清空鐵桶。這種處理垃圾方法，可防止海鷗和老鼠滋擾，也令市面更加美觀。由於這種垃圾桶實在太好用，因此各式各樣如專處理電子零件、紙皮、玻璃瓶的收集箱也採取這種方式處理垃圾；並按每個地區和每戶的垃圾重量來收費（有些地區的垃圾箱，是需要使用居民卡才可丟垃圾的）。

若有大型家具要丟棄的話，可預約政府的垃圾車來家門前收集，這是免費服務。當然，我們也可自己駕車前往垃圾站。這些垃圾處理站規模龐大，分類非常仔細。而超級市場則設有塑膠瓶和汽水罐的回收箱，視乎體積退錢，這就是我兩個兒子最喜愛的日常，我們通常儲2至3星期的塑膠瓶和汽水罐，然後着他們拿去超級市場的回收箱，每一個塑膠瓶視乎大小最少可換0.25歐元（約2.2港元），最高紀錄我們取回9歐元（約78港元），這9歐元就給兩兄弟當零用錢買零食之用！

而我們居住的海牙市（Den Haag）既不需要仔細將垃圾分類，也不用計重量或每次收費，因為我們每年都繳付了約400歐元（約3465港元）的垃圾稅呢！

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

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[Happy PaMa 教得樂 第516期]