7周實習計劃 按興趣配對崗位

【明報專訊】雖然炮循的校本課程並非以幫助學生應考DSE為目標，而事實上，高中大部分科目都不參加公開試的，但校方卻積極協助學生在職業技能上取得認可的資歷。歐少梅補充︰「我們在高中的4個選修科下，開辦10個資歷架構第一或第二級課程，涵蓋烘焙、資訊科技、攝影藝術、康體服務和長者護理等，目的都是想學生獲得的知識和技能，能夠聯繫到職場，再配合「職場『新』力軍」就業培訓計劃，使他們可順利過渡至職涯。」

「中六39人全有工開 分佈22職場」

「職場『新』力軍」就業培訓計劃，是一個讓學生在職場實踐的體驗學習項目，教師會按着他們的興趣、能力和志向，並與商界、社企及機構合作，替學生配對一個合適崗位，作為期7星期的實習。「我們很開心，在上學年度，全級的中六學生，人人都有工開！39個同學，分佈在22個職場。」升學及就業輔導組主任周寶心指出，即使當中有11名能力稍遜的學生，校方亦替他們安排了7天的實習工作，相信有助提升孩子的自我效能感。

沈立平稱，如果外界要用學術的尺去量度這班學生，的確是度不出什麼成績來，因此，他認為我們不應該着眼於他們做不到的地方，而是他們做得到的地方。「他們很有禮貌，素質很好，亦有責任感，可以是很穩定的員工。近年，亦有不少中六畢業生完成實習後，獲僱主直接聘用。」他又謂，學校早前亦委託了MWYO青年辦公室為炮循推行資歷架構課程和「職場『新』力軍」就業培訓計劃做成效評估，報告指主管與畢業生對課程和培訓計劃的滿意度都很高，有助學生開拓更多元的出路。

[Happy PaMa 教得樂 第517期]