本周FOCUS．採訪手記：幫學生謀出路 非一般熱血中學

【明報專訊】友人女兒今年升中，入到心儀中學，全家都歡喜若狂，好不興奮，小妹妹也熱切期待在學校展開新一頁。這間令友人一家都趨之若鶩的中學，並非什麼傳統名校，而是今期封面故事介紹的炮台山循道衛理中學（下稱炮循），一間只收有特殊教育需要（SEN）學生的津貼中學。

讀障生入主流小學 苦苦掙扎

小妹妹是一名早產嬰，被評定為「有限智能」，亦有讀寫障礙，在融合教育政策下，一直在主流小學苦苦掙扎。唯一慶幸的，是她遇到很多愛心老師，同學亦十分接納她，因此小朋友的情緒尚算健康；只是6年來，她都跟其他同學一起學習相同廣度和深度的課程，追不上，是預期之內。所以在升中時，友人毫無懸念，於「自行分配學位」階段，替女兒報考炮循，並喜獲取錄。

近三成同學實習後 獲僱主聘用

記者以往訪問過很多學校，但炮循給我的感覺很特別，不單是因為它的收生對象，而是一班教職員，個個胸口都好像有團火！以該校的「職場『新』力軍」就業培訓計劃為例，由於炮循是一間「技能訓練」、「職業導向」的中學，每年都會盡力協助中六學生尋找工作實習機會，升學及就業輔導組主任周寶心便用「粒粒皆辛苦」去形容每個實習崗位，「這是一個校本計劃，所以教師們需要拿着計劃書，向不同僱主敲門，也不知吃過多少閉門羹了」。雖然過程辛苦，但喜見成效，她告訴記者，在剛過去的學年，有近三成同學完成7星期實習後，獲僱主直接聘用，令全校教師都感到很鼓舞。目前全港約有33,000名SEN中學生，如果有多些像炮循這類的中學，相信是這等孩子之福。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第517期]