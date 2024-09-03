增添父能量：愛在青春期——爸爸的獨特角色

【明報專訊】最近有一齣動畫電影，全球票房賣座，是以青春期為主題。電影故事用擬人化的方式展現了孩子在青春期階段的情緒變化和心理發展。青春期是人生中一個重要的轉折期，孩子面臨着生理和心理上的巨大變化，容易產生情緒波動、叛逆行為和自我認同的困惑。然而，這個階段的子女更需要父母的陪伴。筆者作為兩孩爸爸，更感到爸爸的理解、支持和引導，對子女特別重要。在9月開學的日子，與大家分享一些秘訣。

以往大小兒子如要在周末外出，筆者都一定會陪伴在側。但最近大兒子突然對我說：「今次我自行外出就可以，爸爸你不用陪我了！」我當刻的心情五味雜陳，幸好太太安慰我：「他長大了！我們作為父母的要學習放手。」我亦盡力在兒子出發前溫馨提示，提醒他要攜帶手機、八達通等。經過此次事件，我感覺到自己的爸爸角色正逐漸轉變。究竟爸爸在孩子步入青春期後應該如何繼續發揮獨特角色，成為孩子成長路上的堅強後盾？筆者有以下3點溫馨提示：

1. 陪伴勝過說教

青春期的孩子往往對父母的說教反感，甚至產生叛逆心理。他們渴望的是爸爸的陪伴和理解。在電影中，主角的爸爸雖然不了解女兒的內心世界，但仍主動與她溝通，並給予適當的建議。例如當主角感到焦慮和自卑時，爸爸溫和地說：「親愛的，你一點都不糟糕，你只是在改變。」這句話不僅讓主角感到被理解和毫無條件地接納，也給予她力量和信心。爸爸可靜靜地坐在孩子一旁，一起看電視、打遊戲機，或者只是散步聊聊生活瑣事，不需要刻意找話題談論，可以先嘗試從孩子的日常生活入手，例如學校的趣事、喜歡的音樂、喜歡的遊戲等。這些都能拉近彼此的距離，讓孩子感受到爸爸的關心和陪伴，建立彼此的連結。這樣孩子才會更願意主動傾訴內心的掙扎和矛盾，讓爸爸適時引導。

2. 引導負面情緒

青春期的孩子，開始形成自己的價值觀和人生觀，他們對周圍的世界產生更多思考和疑問，亦容易產生不同情緒。在電影中，當主角出現不同情緒時，爸爸會耐心地詢問女兒的想法，並給予適當的建議，引導她正確認識和處理自己的情緒。鼓勵爸爸即使面對孩子的負面情緒，亦要盡力以開放、包容的心態和孩子溝通，引導他們正確認識自我，並耐心地解答疑問。爸爸亦可以透過分享自己的成長經歷，傳遞正確的價值觀，鼓勵孩子積極面對青春期的挑戰。

3. 以行動表達愛

青春期是孩子從童年到成年的過渡階段，充滿挑戰和掙扎。請爸爸不要缺席，陪伴孩子走過這個艱辛歷程，成為孩子堅強的後盾。孩子有可能面臨人際交往、情感困擾等問題，爸爸需要耐心地聆聽，並表達無條件的支持，讓孩子感受到父愛。鼓勵爸爸除了用言語表達愛，更要用行動去表達父愛。例如，當孩子需要幫助時，爸爸可及時伸出援手，正如上文所述，我的大兒子容易在細節上出現疏漏，所以我會預先為他的手機充電、確保八達通內有足夠的金額等，希望以行動讓兒子感受到父愛。

電影中的「腦朋友」團隊，需要共同協作才能幫助主角順利度過青春期；而爸爸也需要與孩子共同努力，才能幫助他們健康成長。作為爸爸，我們需要積極與孩子一起面對青春期的挑戰，用愛和理解陪伴孩子成長。請記住，即使孩子步入青春期，你的角色依然重要，你的陪伴和支持，將會成為他們人生道路上的指路明燈。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第517期]