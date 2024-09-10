書商意見：按課程框架編寫 拿揑深淺度

【明報專訊】訪問中，兩名校長不約而同提到課本和教材仍是「未知數」，令試行工作加添了難度。在未有科學科書本的情况下，教科書出版社又如何配合學校的試行工作？

諮詢專家 確保內容準確

聯合培進教育出版（香港）（下稱聯合培進）高級經理（產品科技）林俊彥表示，科學科課程跟以往常識科分別頗大，例如加入了不少新課題如顯微鏡下的世界、工程與設計等，也由以往主題式教學變成螺旋式教學，即同一學習範疇，在不同年級會有深淺程度不同的學習內容。「在明年3月新書面世前，出版社的角色就是教育局、新課程及學校之間的橋樑，我們會校訪，提供試教教材及邀請香港教育大學專家為小學老師舉辦工作坊，以蒐集老師對科學科課程、教學難處和限制等意見，同時亦會諮詢科學科專家的意見，確保所有科學概念、學科用字及探究過程都專業及準確，務求出版配合不同老師及學生需要的學與教教材。」

面對全新科目，聯合培進產品策劃及設計經理陳勇志指，在與教師接觸過程中，了解他們有很多都是文科出身，科學科對他們來說相對陌生，他們會關注能否在指定課時可教畢所有內容，或者想知道有哪些教具可以輔助教學。「出版社除按課程框架編寫教材外，也要拿揑課本內容的深淺程度，以協助老師釋除教授科學科的疑慮。教具方面，我們都作了嚴格的品質檢查，因為實驗用的教具會反覆使用，實用度及是否方便處理等因素對學校來說也很重要，我們會篩選合適的給學校選擇，以方便老師教學為大前提。」

[Happy PaMa 教得樂 第518期]