同理心學堂：夫妻共建「管教聯盟」

【明報專訊】當家庭迎接子女到來時，是一件美好的事情。然而，隨着子女漸漸長大，生活瑣事往往成為夫妻間爭吵的導火線。管教子女時出現分歧，夫妻該如何尋求共識，成為最佳管教伙伴？

根據研究顯示，婚姻的滿意度通常呈現U形走勢。有了子女後，夫妻的滿意度會從高峰下滑，直到子女長大後才回升。心理專家指出，許多夫妻有了子女後，常因管教觀念不同而爭執，而分歧主因在於雙方的原生家庭和成長經驗有差異，引致管教觀念不同，其實這種現象非常普遍。

父母爭執 孩子或變自卑退縮

夫妻因管教分歧而引起的衝突，往往影響子女成長。子女無法理解父母間矛盾的管教規則，甚至感到困惑。更嚴重的是，若子女將父母爭執原因誤以為自己的不是，可能導致性格自卑、退縮。

那麼，夫妻該如何處理因管教子女而引起的衝突呢？

1. 態度一致，相互扶持

夫妻雙方應共同思考育兒的目標，如希望孩子成為獨立自主、有責任感、善良正直的人。當目標一致時，就能更容易找到共同點。在管教時，父母應協調並保持一致，給孩子明確的規範。同時，夫妻應先就大方向達成共識，建立「管教聯盟」，視彼此為合作伙伴，互相尊重，避免各自為政。一方作決定或承諾時，另一方應給予支持，防止孩子利用父母的分歧來逃避責任。

2. 理解差異，尊重彼此

管教方式可能因個人性格和成長背景而有不同，夫妻之間要用愛心互相包容，用同理心理解對方角度，而非故步自封或互相指摘。當意見不合時，應以理性、平和的態度，坦誠地表達自己的觀點，並聆聽對方的想法，保持開放溝通和互相尊重，共同克服管教上的挑戰，也能讓夫妻關係更加親密。

3.協商妥協，建立雙贏

建議建立定期的家庭會議，為家人提供溝通平台。若夫妻無法達成共識，可讓子女參與討論，避免一對一僵持。通過家庭會議，夫妻及時了解彼此及子女的需求，做出適當調整，達成雙贏解決方案。

4.分工合作，共同承擔

夫妻可協商彼此有適當的分工，各司其職。但分工並非孤立割裂，在需要時仍可請求另一半協助，當一方感到疲憊或壓力過大時，另一方應給予支持和鼓勵。夫妻雙方也要安排時間共同參與孩子的成長過程。

5.求助專業，緩解衝突

最後，當夫妻雙方無法解決育兒衝突時，可以尋求專業人士幫助，如家庭服務專業社工、輔導員等，以獲得正確的指引及協調技巧。一起學習如何更好地表達和理解對方，找到平衡點，管教上的壓力及摩擦才能得到緩解。

管教孩子是夫妻共同成長的漫長旅程，需要夫妻通力合作。只要大家本着對另一半及對孩子的愛，共同為子女努力，將分歧化為契機，一定能攜手越過各種挑戰，培養出身心健康、品格優秀的好孩子。

文：李慧琪（香港中華基督教青年會石硤尾會所助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第518期]