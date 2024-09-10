教女無方：成長型思維

【明報專訊】從前有一隻小笨象，被馬戲團買下，戲班的人用繩子把牠綁在木樁上。雖然小笨象拚命掙扎，但牠力氣小，無法擺脫那條繩子。隨着時間過去，小笨象長大成了大笨象，絕對有能力掙脫繩子，但受過去經驗所限，認定自己不可能逃走，結果就不再嘗試，也沒勇氣作出改變，只能乖乖認命了。

「明明很聰明，就是不肯溫習」

史丹佛大學心理學教授卡蘿‧杜維克（Carol Dweck）提出影響我們行事的兩種思維模式：固定型（fixed mindset）及成長型（growth mindset）。長大了的笨象明顯發展了固定型思維，不想接受挑戰，視努力為沒結果的事，只想維持原狀，即使有潛能也不去發揮。幸好這只是個故事，若發生在孩子身上那就太可惜了。面對新環境、新科目、新教師、新要求，孩子準備好接受挑戰還是抱怨改變？遇上困難時，孩子選擇放棄還是堅持？看見別人成功，孩子感到受威脅，視自己為失敗者，還是嘗試從別人成功的經驗中得到啟發？最後，孩子相信成功是取決於天賦還是努力？

若我們要幫助孩子建立成長型思維，也許我們自己也得先培養成長型思維，才能引導孩子。「孩子明明很聰明，就是不肯溫習」這句話不知從多少父母口中聽到。作為父母，面對未知的新挑戰，我們選擇與孩子一同興奮地期待，還是試圖改變客觀環境遷就孩子？孩子失敗了，我們以失敗去定義孩子，還是真心相信孩子會努力改變，並且能樂觀地盼望成果？即使孩子什麼也看不上眼，我們是否仍堅信他總有發亮的地方，令人欣賞的長處？

擁抱挑戰 視失敗為磨練

新學年開始了，也許將會遇上不能理解的挑戰，甚至沒想過的失敗，孩子，或者應問問父母，作好心理準備去迎接了嗎？其實人生亦是，要讓孩子將來能自行解決問題，有勇氣去面對人生各種挑戰，相信自己有能力突破困境而不認命，心理質素要何等的強，那麼，視今日的挑戰失敗是成長必經的鍛煉，好好調整後再努力，也是成長型思維的培養。

新學年開始了，蘇菲決定重回校園讀書。自從去年她畢業後在英國工作，面對的挑戰已不是我可以幫上忙，甚至我也不會明白，她往後走的人生路，我只能做她的啦啦隊，打打氣。我問她若選擇走學術路，路很長很艱難，預備好嗎？她並沒答我如何走，只說：決定了便相信能走下去。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第518期]