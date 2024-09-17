家家有禮：兔子音樂家團隊 動人樂章慶團圓

【明報專訊】中秋節又到，大埔超級城特別準備一系列的精彩節目和優惠活動，齊齊玩轉中秋！商場舞台上方掛上又圓又大的發光月亮，為整個空間增添夢幻色彩；舞台中央則有兔子音樂家團隊，有的彈奏月琴，有的吹奏色士風，共同演奏着動人樂章。若與牠們近距離自拍，再在社交平台上分享，並hashtag #TPMMmoon 或 #大埔超級城滿月，即可獲得精美禮物。

商場亦會在今明兩日舉行「中秋Full Moon Party」，現場有不同類型的精彩表演、攤位遊戲，大小朋友可以帶同心愛的燈籠一齊玩！今日還有「月滿中秋市集」，包括多款特色應節佳品、進口食材及月餅等，送禮自用都合適。此外，即日至10月1日在商場內消費滿$100，即可以$1換領嘉禾大埔戲院換票證1張，於指定優惠期內晚上6:00後的場次使用，為中秋佳節增添更多樂趣！

■INFO

大埔超級城「中秋樂悠揚」主題佈置

日期：即日至另行通知

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：大埔超級城C區舞台

查詢：2665 6090

整理：陳真紀、顏燕雯

■送皇玥蝴蝶酥

大埔超級城送出皇玥蝴蝶酥予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可得禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於9月24日（下周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「中秋樂悠揚」主題佈置的一班兔子是什麼團隊？

[Happy PaMa 教得樂 第519期]