親子百分百：學業與興趣 找完美平衡點

【明報專訊】親愛的家長朋友，是否覺得在孩子的學業與興趣之間，找到一個完美的平衡點是一件難事？有什麼方法能讓孩子在不影響學業成績的情况下，仍能將興趣愛好「發揚光大」呢？

在開始計劃前，不妨先泡杯茶，深呼吸一下，並告訴自己：「我不會逼瘋孩子的。」

那些來自東西方的各種育兒經驗就像一杯濃茶，雖然有時味道苦澀，但能提神醒腦。想像一下，教育的秘訣就像浸泡茶葉一樣，需要時間。幫助孩子平衡學業與興趣，絕對急不得，我們需要的是耐心，未到DSE千萬不要搬出西洋參茶和雞精。

多陪伴多留意 發掘孩子興趣

孩子對某項活動感到興趣時，他們眼神中閃爍的光芒，足以照亮整個星球！在找出孩子興趣的過程中，家長不能只做旁觀者，應該成為孩子的玩伴，一起去探索，嘗試不同的活動。不妨帶孩子參加各種興趣班，從繪畫到運動，從小提琴到木工，直到你看到孩子自然流露出甜甜的笑容……

陪伴是最好的方法，多留意孩子在哪些活動中最投入，並與他們討論喜歡在活動中擔當什麼崗位，不用太正式，只需在晚餐時家常便飯聊聊便可。

找到孩子興趣後，整個過程才剛剛開始。家長要正視現實，孩子的時間就像一個快乾涸的池塘水，總是覺得不夠用。因此，如何管理時間成了讓學業與興趣雙軌發展的關鍵。我們不用害怕制訂計劃表，但也不需要把計劃弄得像軍事行動一樣嚴肅，只要讓孩子清楚知道每天的時間安排便可。

設立「時間銀行」 學自我管理

根據孩子的表現和需要，靈活地調整時間分配。同時，為孩子設立一個「時間銀行」，讓他們自己存入和取出時間，學習如何自我管理，今天多學一點，明天就可以玩多一點。

學業與興趣之間的平衡，就像一張笑臉，需要兩邊彎彎的曲線組成笑容。如何讓孩子的每一根眉毛都笑得歡騰，這就是家長的智慧。找到孩子的興趣和學習之間的共通點，讓他們在不同環境下靈活地融合和運用不同學科的精髓。例如，喜歡畫畫的孩子可以通過繪畫來理解歷史事件；愛運動的孩子可以通過記錄數據來鍛煉數學能力。當然，適當的獎勵也是鼓勵孩子的好方法，但建議不要以物質為主，應以家長的心思為重點。

學業和興趣雙軌發展，並不是一個不可能完成的任務。只要有愛、有幽默、有耐心，家長一定能幫助孩子在學習與興趣之間找到那個完美的平衡點。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8 – 96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

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[Happy PaMa 教得樂 第519期]