華德物語：新學年的親子時光

【明報專訊】9月份開學後，大家適應得如何？華德兄妹在8月中已開學，他們每天督促爸爸起牀，讓全家都能準時在7時半出門，精神煥發地迎接新一天的生活。在這個新學年，他們不再是全日制的小學生，因為我們重新規劃了孩子的下午時段，減少他們離家時間，增加親子時光。比如，我們會在中午一起採購食材，回家與孩子共同製作午餐，並將這個活動命名為「烹飪學會」，成為他們每天必做的課餘活動。

刀光劍影的磨合期

午飯後，他們休息一會後需要完成作業，德國小學生的作業每天只需要半小時便可做完。當然，這並不代表他們實際所需的時間。有時候，妹妹會扮演公主，一字一句地指揮別人幫忙寫作業；有時候她又會撒嬌，請求「親愛的媽媽」出手幫忙；也有時候，她會找到哥哥的舊作業尋找答案。不諱言，教自己的孩子實在特別容易動怒，經歷幾星期刀光劍影的磨合期後，我向妹妹坦白：「媽媽不想在你旁邊坐一小時，監督你完成作業，這一個小時，我本來可以去完成我的工作。你知道嗎？當我們的工作完成後，其實可以一起玩耍的啊。」經過那次表白後，妹妹彷彿一下子長大了，她表示不需要我在旁看她寫作業了，她自己就能完成。我也不再用成年人的標準去批評她的字迹，批閱的工作還是交給教師吧！

哥哥愛乒乓 妹妹練跆拳道

除了寫作業，我們也會一起收拾廚房，一起啟動洗衣機、疊衣服等。到了下午5時左右，兩兄妹會去參與團隊運動。繼承了華德媽對乒乓球熱忱的華德，已經在區內乒乓球隊學習了一段時間，他表示非常喜歡打乒乓球，而且跟球友約好要一起升到區內某所中學！我們曾經帶妹妹跟隨球隊練習，可惜妹妹對乒乓球興趣不大，甚至會干擾哥哥練習，所以妹妹沒再跟隨乒乓球隊。我們後來把她送去學跆拳道，經歷幾星期的練習後，妹妹的力量已見增強，在家裏甚至擔任小師父，向我們傳授防身招數！

話說回來，德國的小學生在二年級已經可以自行回家，但我們並未讓他們像大多數小學生一樣自行回家，雖然我身邊也有不少德國媽媽朋友會為子女購買帶定位功能的智能手表，然後讓他們自己上學，但是，當我們比對中德兩地品牌的兒童手表款式和功能時，發現差異實在太大了。所以我們打算各買一款來測試一下，一步步地使用科技產品來輔助兩兄妹的獨立上學之路。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第519期]