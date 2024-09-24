本周FOCUS．採訪手記：跟學生討論性議題

【明報專訊】自從教育局上載中三「公民、經濟與社會」課程（公民科）有關性教育的支援教材後，全城都在談情說性。當局近年重視國民國安教育，最近也開始關注生死教育，那麼性教育呢？其實早在1986年，政府已出版首份《中學性教育指引》，但30多年來，發展卻裹足不前，成效不彰。

最近跟一個任教中學的教師朋友談及這個話題。她說，當Z世代學生拍拖已是常事，又愈來愈輕易接觸到網上色情資訊時，這代年輕人比起以往任何一代，都更有迫切的需要去接受性教育，教育界不應再迴避這問題。然而，再好的道理，都要年輕人聽得入耳才有用，因此教師朋友提到，施教者的態度十分重要，「我相信今時今日的教育工作者，不能再用一種道德批判的口脗去跟學生討論性議題，就算知道他們在拍拖，也不能阻止，更不能處罰，只可以表達關心，看看同學的情緒、學業有否因為拍拖而受影響，以及盡力提醒他們不要做『危險』的拍拖活動。假如是初中生拍拖，因為他們年紀較細，我就會鼓勵他們讓父母知道」。

輔導方式幫同學解決難題

她又說，在學校營造正面的氛圍同樣重要，「當我們愈講得多，在耳濡目染下，總有一批比較單純的學生受教，不會這麼容易受小撮相對反叛的同學所影響」。朋友透露她任教的學校裏，試過有個初中男生唆使同學一起瀏覽色情網站，結果被舉報，「但我們最終並沒有懲罰那個男生，而是用輔導方式，希望讓同學知道，老師、社工都是真心想幫他解決難題，而並非想批判、責備他」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第520期]