好去處：齊做減碳特工 為愛護地球出力 跟「大嘥鬼」實踐低碳生活

來到花園還一樣可以找到大嘥鬼，大家記得與它一同合照留念。（黃志東攝）

識「碳」小花園：除了室內活動，這裏還設有一個戶外花園，有綠化牆及由本地廢棄木材升級再造而成的座椅，讓大家親身體驗回收重用、升級再造的環保概念，從而學習減少浪費、保護環境。（黃志東攝）

大嘥鬼辦公室是作各種有趣主題活動及工作坊的地方，小朋友可以在工作人員指導下，親手製作環保小物品，今次大家便學做太陽能風扇。（黃志東攝）

大嘥鬼辦公室：這裏有一道以大嘥鬼作標記的門，打開便可以進入其辦公室！（黃志東攝）

這裏有一個小郵局，參加者可以在多款由再造紙印刷而成的明信片上蓋印留念，或者寫信給大嘥鬼，小朋友或者有機會收到其回信呢！（黃志東攝）

識「碳」百寶箱由本地廢棄木材升級再造，每個小櫃子內都放着一個減碳小問題，小朋友可通過問答遊戲學習豐富而有趣的環保知識，完成答題任務更可獲得小禮物。（黃志東攝）

「碳」秘小劇場是利用全息投影技術呈現一個減碳短劇，向大家介紹減碳策略。（黃志東攝）

識「碳」探索室：識「碳」探索室設有各式互動裝置，介紹4大減碳策略：淨零發電、節能綠建、全民減廢和綠色運輸，全部設計都非常可愛，對小朋友來說，透過這些互動裝置來學習，更容易吸收。（黃志東攝）

這裏有一個互動屏幕，協助小朋友了解如何改變生活上的小習慣，以實踐低碳生活。（黃志東攝）

【明報專訊】最近「大嘥鬼」在灣仔建立了一個秘密基地，更邀請各位小朋友前去一同做「減碳特工」！這個秘密基地就是以「碳中和」為主題的識「碳」館，讓小朋友透過有趣的活動認識怎樣在衣食住行面做到減碳生活，一同為愛護地球出一分力。

識「碳」館是由環境運動委員會把前灣仔環境資源中心翻新而成，裏面除保留灣仔郵政局的原有建築風格及部分富歷史價值的擺設，同時加入多項互動體驗和環保教育元素，並由大家熟悉的「大嘥鬼」化身「減碳特工隊隊長」，透過導賞團教導大家如何從衣食住行入手，齊齊減碳，實踐低碳生活。

館內劃分為4大展區，為公眾人士免費提供約90分鐘的導賞團服務，包括恆常主題展示介紹、互動遊戲、講座和環保工作坊等，讓小朋友寓學習於娛樂，齊齊完成「減碳特工」任務，協助香港在2050年前實踐「碳中和」。

■識「碳」館4大展區

◆大嘥鬼禮賓室

導賞員講解（圖）

互動屏幕（圖）

◆識「碳」探索室

4大減碳策略（圖）

大嘥鬼特工筆記（圖）

減碳短劇（圖）

減碳小問題（圖）

明信片蓋印（圖）

◆大嘥鬼辦公室

打開大嘥鬼門（圖）

親手製作（圖）

◆識「碳」小花園

戶外花園（圖）

與大嘥鬼合照（圖）

■INFO

識「碳」館（圖13）

開放時間：周二至日，上午10:00至晚上6:00

費用：免費

預約：www.knowcarbonhouse.hk/tc/visit

地址：灣仔皇后大道東221號

查詢：9100 9590

文：顏燕雯

小模特兒：Leung Tsz Ching、Leung Wai Hei

[Happy PaMa 教得樂 第520期]