親子筆陣．家教明言：新學年由孩子內在動機開始

【明報專訊】在孩子成長的過程中，建立內在的學習動力是家長和教育工作者的共同目標。新學年的開始，我們一起思考如何才能讓孩子在學習中找到持久的熱情和動力，而不僅是為了外在的獎勵或壓力。根據教育心理學的研究，我們可以從幾個方面入手，幫助孩子建立學習的內在動力。

讓孩子擁有選擇權

當孩子在學習過程中擁有選擇權時，他們會感受到更多的控制感和責任感，從而提升學習動力（Deci & Ryan, 2000）。在家庭和學校中，我們應該努力創造一個讓孩子能做出選擇和被看見的環境。例如，在家裏，父母可以讓孩子選擇自己想閱讀的書籍或想參加的課外活動。在學校，我們也應該鼓勵孩子在課堂上選擇自己感興趣的項目並鼓勵同學勇於分享。

學習承擔結果

讓孩子學會承擔選擇的結果是重要的學習過程，家長們為孩子勞碌奔波遮風擋雨固然令人肅然起敬。但在孩子的成長中，家長對小朋友的扶助與放手之間實在是一門藝術。讓孩子學習承擔後果不僅是讓他們對自己的決定負責，更是讓他們明白每一個選擇都會帶來不同的結果。這種理解能促使孩子在未來做出更明智的決定。

一項研究指出，學會承擔結果的孩子在解決問題和應對挑戰時表現得更加自信（Duckworth & Seligman, 2005）。我們可以通過日常小事來培養這種能力。例如，當孩子選擇推遲做作業去玩耍時，讓他們經歷因未能按時完成作業而帶來的後果，這樣的經驗會更有教育意義。

培養內在興趣

內在的學習動力往往來自於對學習內容本身的興趣，當孩子對某個主題產生興趣時，他們更可能主動學習並取得更好的成果（Renninger & Hidi, 2016）。孩子在享受學習時會進入心流的狀態。我們一起幫助孩子發掘他們的興趣所在，並創造機會讓他們深入探索，也搭建孩子表現所長的機會。這可以通過鼓勵孩子參加各種活動來實現，例如科學實驗、藝術創作或音樂表演。

因此，我們應該尊重孩子的興趣，並提供資源和支持來幫助他們深入探索。

我們一起學得更好

建立一個互相支持的學習環境對於激發孩子的內在動力也至關重要。這包括提供一個充滿愛與理解的家庭氛圍，讓孩子感受到安全與支持。在學校，我們也創造一個互相幫助，友愛共融的環境，讓每個孩子都能感受到尊重和關愛。一方面讓孩子貢獻所長幫助同學成長，另一方面也讓孩子在面對困難時學習接受別人的幫助，這種合作學習的氛圍會鼓勵孩子內在的成長。

幫助孩子建立內在的學習動力需要時間和耐心，是值得我們投入努力的過程。通過給予孩子選擇權，鼓勵他們承擔結果，培養他們的興趣，以及創造合作支持的環境，我們可以幫助他們在學習的旅程中找到真正的樂趣和成就感。祝福每一位家長和孩子在新學年喜愛學習，愉快成長！

文：鄭家明 （北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第520期]