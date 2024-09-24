家庭有教：開學3Hs心願（下）

【明報專訊】教育局推動的《4Rs精神健康約章》指出足夠休息（Rest）、適時放鬆（Relaxation）、良好人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience），符合美國哈佛大學發展兒童中心（Center on the Developing Child）的建議，照顧者宜為孩子「減外壓、加技能、強連結」，使孩子達成3Hs——Happy（愉快）、Healthy（健康）及Harmonious（和諧）。上回我們已就足夠休息、適時放鬆、良好人際關係3方面作分享，今回進一步分享有關抗逆力的發展。

情緒管理助抗壓

抗逆力乃孩子面對壓力和逆境時所展現出的恢復能力。作為第四個R，抗逆力本身就以足夠休息（Rest）、適時放鬆（Relaxation）、良好人際關係（Relationship）作為發展基石，可以說是另外3個Rs的「成果」。另一方面，按照「加技能」的理念，如果家長能夠有效培養孩子的核心能力，孩子的抗逆力就能更全面發展。而具有高抗逆力的孩子不僅能在困難中及時恢復，還能通過挑戰提升自身的能力和信心。學習上，有高抗逆力的孩子不僅更能應對壓力，同時轉化壓力為成長的動力，也更能在日常保持積極的心態，提升整體幸福感。

有效的情緒管理是孩子抗壓能力的核心。家長可以透過細心觀察和支持，幫助孩子識別、理解並表達自己的情緒，不僅能夠幫助他們在壓力來臨時冷靜應對，還能讓他們學會如何在情緒波動時找到適當的紓緩方式，包括向外發泄（例如找人傾訴、做運動）或向內調節（例如深呼吸、聽歌、沉思冥想）。當孩子能夠掌握適合自己的情緒管理技巧，就能夠更從容地面對成長中的各種挑戰。

「正面重估」建自信

面對壓力與挑戰，「正面重估」的思維方式能讓孩子看見困境中的機會，而非只見到障礙。家長可鼓勵孩子以積極態度重新解讀困難，例如將失敗視為學習的契機，或是將挑戰看作成長的機會（詳見〈正面重估 讓孩子更強大〉一文﹕shorturl.at/fRK8o）。正面重估不僅能夠增強孩子的心理韌度，還能讓他們在逆境中保持希望和動力。

家長宜通過與孩子訂立適當目標，並給予支持，讓孩子逐步建立自信。孩子面對困難時，家長將問題視為共同的挑戰，與子女一同解決問題，過程中給予孩子足夠的空間和時間，讓他們思考和決策，有助增強孩子的獨立和應對挑戰的能力。

透過發展4Rs，以「減外壓、加技能、強連結」的方向實踐，定能與孩子達成3Hs。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第520期]