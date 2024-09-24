小學雞媽媽：放下手機的童年

【明報專訊】最近女兒的合唱團老師添了一個掛袋，用來扣下同學練習時偷用的手機；社會研究課的老師則建議家長，為孩子轉用較少流動數據的網上服務。新學年伊始，我們和不少加拿大省份和美國州份的家庭一樣收到新通告：上課禁用智能手機已成公共政策一種，目的是移除干擾，改善學習成果，增進青少年的精神健康和社交連繫。

對很多亞洲家庭，上課收手機不是新鮮事；我們遇過更嚴格的。女兒此前在台灣念的寄宿學校雷厲風行，周一踏入校門便沒收手機，周五回家前才能取回。沒手機，同學們課餘做什麼？「行操場、畫黑板、唱歌跳舞，衝到有大電視的房間一起看YouTube，關燈後聊天到很夜……」如果時光倒流，你願意讓學校批准同學在校內用手機嗎？女兒想一想，答：「那樣的話，大家應該都只會盯着自己的手機看……我不想。」她在宿舍留下不少傻傻的回憶，也建立了重要的情誼，都很珍重。

可是聊這些時，我們也都在用手機；我在上臉書，而她大概在掃IG。來加拿大讀書後，自由度大大提升，機不離手是新常態。美國統計指當地少年平均在手機上日花9小時，我大着膽子邀家中少年一起打開程式查看，赫然發現，我每天耗去4、5個小時用手機，孩子則花6、7個小時。倘若一日有16小時清醒，那麼當中三分之一，都奉獻給小小屏幕了。

最難纏是，手機已經結合到現代生活中，從安排日程、上課軟件，到線上地圖，都不能輕言戒斷。我們家尚能守住的一關，吃飯時不看手機，如此才能聊生活聊學校聊新聞聊動漫聊meme，餐桌上話題不絕。但願這最後一關能夠守到永遠。

好習慣從小養成。可是在英國，九成孩子在11歲便擁有手機，家長陷入兩難——既不想把小孩提前送進社交網絡，但又擔心不上網會變「獨家村」，連生日會邀請也收不到。兩個媽媽決定掙回主導權，推動家長朋友一起延遲給孩子買智能手機的時間，希望小友伴們建立真人社交，沒手機也不感到缺失，多嗅嗅花草、滾滾沙地、亂跑亂跳，甚至打打架也好。沒想到，這個約定很快便從地區的小小WhatsApp群組發展成全球運動，在英國、美國和加拿大都有Smartphone Free Childhood的小組。

不管是推動Smartphone Free Childhood的爸媽，還是制訂課堂禁用手機政策的政府，都在在告訴我們：在強大的數位潮流下，必須跳出現有框框，思考如何與孩子建立健康的手機習慣；因為這已經不是一個家庭可以單打獨鬥的事情了。但爸媽們也有自己的功課：打開手機程式，看看究竟是自己用手機，還是手機用自己。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第520期]