學校巡禮：獅小新校長黃偉立 注入拿手好戲 大自然融入教育 提升解難力

英文教學是獅小重視的一環，一至三年級實行圖書教學，並有6名外籍教師，他們會與本地教師一同走入課堂。學校特設英文課室（圖），外籍教師會與學生作布偶、劇場等活動。（鄧家烜攝）

今年中秋節，獅小一年級學生上了第一課森林課，學習使用火柴的安全知識，並在教師指導下，嘗試點燃紙燈籠上的蠟燭。（學校提供）

現時有興趣的學生可在體藝服務課中選擇到生態自然角學習照顧動物，新任校長黃偉立（後排左）指稍後這些活動有機會走進課室，讓每個學生都能參與。（鄧家烜攝）

【明報專訊】自稱為「蒲公英校長」的黃偉立，在錦田通德學校展開教學生涯，17年來一直以推廣學生愉快學習為原則，其間曾推出森林課程、巴士圖書館等，為學校贏得不少口碑。今個學年，「蒲公英」飄落到一片全新土地落地生根，出任天水圍獅子會何德心小學（下稱獅小）校長，為天水圍的學生延續愉快學習的精神。新「校」上任，他既要保持獅小的特色校園氣氛之餘，也注入他擅長的教學元素，把不一樣的教育帶給更多學生，令滿載愛的蒲公英種子傳揚開去。

文︰顏燕雯

剛過去的中秋節，獅小一年級學生在教師指導下，學習使用火柴把紙燈籠的蠟燭點亮，看到蠋光亮起，一雙雙小眼睛內充滿喜悅。看似簡單的生火技巧，其實就是森林課程的一種，把大自然融入教育中，透過不同活動提升學生自主、解難能力等。森林課程由新任校長黃偉立推動，他說未來希望在低年級引入飼養小動物、行山等活動，高年級則可作水上活動或到外地交流，「香港去哪裏都很方便，我們可以找一些相關機構合作，最重要是讓學生有體驗機會，走出課室學習」。

走出課室學習 着重多元發展

森林課程是黃偉立昔日在通德學校任職校長時提出的學習課程，學生可參與觀星營、單車遊，學習用柴枝起爐生火、紮營等技能。相比下，獅小學生「點燈籠」算是小兒科，不過無論如何這對他們來說都是一個起步點，相信日後學生將會體驗到更多精彩活動。誠然，以客觀條件來說，通德位於元朗錦田村屋群中，校內設有自己的花園和園圃，而且各級只有一班，因此活動時，無論人手或時間安排上也較容易，「獅小班數多，要全校一同參加活動是比較困難，策劃活動時，從教師人手、資源分配及活動時間也要兼顧得更多，不過相信我們整個教學團隊很快便磨合到」，黃偉立說。

獅小一直提倡愉快學習，同時着重學生多元發展，與黃偉立的教學理念不謀而合，這是他願意接受這個新挑戰的原因之一。初來乍到，他發現獅小學生非常活潑，家長亦普遍認同孩子需要愉快的學習環境，所以他保留了學校一些原有傳統，如功課量與以往一樣維持不變，一年級不設考試等。

初小遊戲探索 高小專題學習重實踐

一直以來，獅小都有兩大特色活動，包括校本「未來課程」，以及每個學生均有參與機會的「夢飛翔」。未來課程內容圍繞STEM學習，每周一次全校參與，不同級別的學生設有不同學習主題，初小主要是透過遊戲探索學習，例如Matatalab、LEGO SPIKE、Scratch遊戲設計等。高小採用專題式學習，如無人機物流應用、Canva圖像設計等，着重實踐及應用能力。而有興趣及具天分的學生亦會參與資優小組，代表學校參與國際比賽，擴闊眼界。

全校學生不同地方體驗

至於夢飛翔則是境外教室校本課程，全校6級學生在學年的12月至4月期間，將會到不同地方體驗，如初小生會參與本地日營，高小學生更會到廣州、北京、新加坡等地交流，作跨學科學習。夢飛翔強調所有學生均享有同等學習機會，並非精英才能參與，學校亦會為有需要家庭提供資助。

增生涯、森林課程 發展體藝活動

黃偉立認為獅小已做到活動多元化、學生高度參與，未來他會把更多活動學習和自主學習加入課程之中，亦會增設一些生涯教育及森林課程，以及致力發展體育和藝術活動。實際例子如學校本身擁有一個生態自然角，飼養了黃頭陸龜、鬆獅蜥、球蟒等動物，本來是供參與相關課外活動的學生擔任生態大使學習照顧動物，但之後會推展至課室中，讓全班學生都有機會接觸。此外，獅小在體育方面亦有不少強項，單是田徑隊便有80多人，花式跳繩隊則有約40人，為此，學校已申請戴麟趾爵士康樂基金（主要基金）以增加體育設施，如加設單車、滾軸溜冰、滑板等活動場地，並會在雨天操場增設一個室內運動中心，希望在明年中落實供學生使用。

■INFO

獅子會何德心小學

類別：資助男女小學

宗教：無

校網：72

地址：天水圍第三區天盛苑第二小學

電話：2617 9682

網址：www.htsps.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第521期]