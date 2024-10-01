好去處：小魔怪狂歡派對 拼砌LEGO南瓜 萬聖節扮鬼扮馬 挑戰搗蛋任務

換上全新萬聖節服裝的Duffy與好友個個嬌俏可愛，並在擺滿應節裝飾的「Duffy與好友遊玩屋」歡迎大家。（鄧家烜攝）

來自《仙履奇緣》的杜明尼夫人與她兩個女兒安蒂及狄茜將首次現身「米奇Halloween玩轉大街派對」，似乎想搶米奇米妮等主角風頭！幸而所有角色一樣受大小朋友歡迎，誰也蓋不了誰的鋒芒。（鄧家烜攝）

來自《仙履奇緣》的杜明尼夫人與她兩個女兒安蒂及狄茜將首次現身「米奇Halloween玩轉大街派對」，似乎想搶米奇米妮等主角風頭！幸而所有角色一樣受大小朋友歡迎，誰也蓋不了誰的鋒芒。（鄧家烜攝）

迪士尼今年惡人大宅舞會中，一眾惡人手下將於場內時尚藝術裝置全新登場，他們一身造型令人聯想起多名迪士尼動畫的惡人小角色，包括《雪姑七友》邪惡皇后的黑烏鴉、《大力士》凱帝斯的助手痛苦與慌張、《愛麗絲夢遊仙境》紅心皇后的撲克牌士兵，以及《騎呢大帝》伊絲瑪的手下高剛。（樂園提供）

4D動感體驗正上映《小魔怪追逐戰》，大家戴上立體眼鏡便可看到驚心動魄的追逐戰，現場還加入水花效果，十分刺激！（黃志東攝）

萬聖節的應援小物是什麼？是怪獸、寶劍還是黑貓？無論如何，大家可以在這裏發揮創意，亦可參考展示作品，拼出自己的應援小物，具創意的作品更有機會在香港樂高探索中心社交媒體上展出。（黃志東攝）

親子彩繪：今年樂園特設萬聖節套票，2人入場可齊齊參加面部彩繪工作坊。平日身體彩繪都是由專人替大家設計，今次反過來，在專業導師的指導下，爸媽可以與小朋友互相為對方畫上獨一無二的造型，變身做全場最搶眼的大小嘩鬼。（工作坊日期及時間為10月1、12及19日，下午4:00及5:00，每節30分鐘；於入場前到售票處購票或網上預訂）（黃志東攝）

自由拼砌的「LEGO池」也換上橙、白、黑的南瓜色調LEGO，氣氛一流！（黃志東攝）

在樂高創意工作坊，模型拼砌達人會教小朋友拼砌萬聖節南瓜的技巧，讓大家可以一步一步拼出有趣的萬聖節場景。（黃志東攝）

未進場，已有巨型萬聖節南瓜和裝飾歡迎各位古靈精怪的「小魔怪」！（黃志東攝）

【明報專訊】踏入10月，本地大小主題樂園都開始換上萬聖節佈置，一班小嘩鬼不但可以扮鬼扮馬與朋友仔一起大叫「trick or treat」，還可以參與各種古怪有趣的體驗，名正言順做個「搗蛋鬼」！

今年萬聖節，香港樂高探索中心舉辦「小魔怪狂歡派對」，讓小朋友在以LEGO為主題的樂園內完成各種「搗蛋任務」，包括用LEGO拼砌南瓜和怪獸，為自己設計特色彩繪，以及觀賞考大家膽量的4D電影等，大家準備好接受挑戰沒有？

■INFO

小魔怪狂歡派對

日期：即日至11月3日

時間：上午11:00至晚上7:00

（最後入場時間為晚上6:00）

門票：$240/位，萬聖節套票售價$590（包香港樂高探索中心門票2張、樂高萬聖節面罩2個、1成人及1小童面部彩繪工作坊體驗1次，2名參加者必須參加同一節工作坊）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA

地庫1樓B131-133號香港樂高探索中心

網站：bit.ly/3MSzXIW●

與迪士尼惡人歡度萬聖節

萬聖節是迪士尼樂園一年一度的盛事，大小朋友除能夠以迪士尼主角、惡人，甚至是其他故事角色為靈感打扮進場，更可以與一眾迪士尼人物分享Disney Halloween Time，投入童話故事的另一種氣氛！

■INFO

Disney Halloween Time

日期：即日至10月31日

時間：不同日子或有不同，可於官網查詢

門票：$639起（4人同行$511起）

地址：香港迪士尼樂園度假區

網站：www.hongkongdisneyland.com

文︰顏燕雯

小模特兒：楊天智

[Happy PaMa 教得樂 第521期]