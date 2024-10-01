好去處：小魔怪狂歡派對 拼砌LEGO南瓜 萬聖節扮鬼扮馬 挑戰搗蛋任務

【明報專訊】踏入10月，本地大小主題樂園都開始換上萬聖節佈置，一班小嘩鬼不但可以扮鬼扮馬與朋友仔一起大叫「trick or treat」，還可以參與各種古怪有趣的體驗，名正言順做個「搗蛋鬼」！
今年萬聖節，香港樂高探索中心舉辦「小魔怪狂歡派對」，讓小朋友在以LEGO為主題的樂園內完成各種「搗蛋任務」，包括用LEGO拼砌南瓜和怪獸，為自己設計特色彩繪，以及觀賞考大家膽量的4D電影等，大家準備好接受挑戰沒有？
■INFO
小魔怪狂歡派對
日期：即日至11月3日
時間：上午11:00至晚上7:00
（最後入場時間為晚上6:00）
門票：$240/位，萬聖節套票售價$590（包香港樂高探索中心門票2張、樂高萬聖節面罩2個、1成人及1小童面部彩繪工作坊體驗1次，2名參加者必須參加同一節工作坊）
地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA
地庫1樓B131-133號香港樂高探索中心
網站：bit.ly/3MSzXIW●
與迪士尼惡人歡度萬聖節
萬聖節是迪士尼樂園一年一度的盛事，大小朋友除能夠以迪士尼主角、惡人，甚至是其他故事角色為靈感打扮進場，更可以與一眾迪士尼人物分享Disney Halloween Time，投入童話故事的另一種氣氛！
■INFO
Disney Halloween Time
日期：即日至10月31日
時間：不同日子或有不同，可於官網查詢
門票：$639起（4人同行$511起）
地址：香港迪士尼樂園度假區
文︰顏燕雯
小模特兒：楊天智
[Happy PaMa 教得樂 第521期]