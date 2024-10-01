親子筆陣．玩創校長：踏上科學科改革路 比抵達靈山更重要

【明報專訊】剛過去的8月和9月，作為父母和教師的我們忙碌地準備迎接新學年的到來。然而，對於遊戲愛好者而言，這段時間也是關注國產3A遊戲《黑神話：悟空》的高峰期。這款遊戲在短短一個月內銷售達到2000萬份，成為中國文化輸出的代表作，讓全球玩家深入了解中華文化。作為一名遊戲愛好者，我非常欣賞這家開發商「遊戲科學公司」，他們突破傳統遊戲格式，從全新的遊戲本質出發，為玩家帶來嶄新體驗，並在全球範圍內獲得廣泛認可。提到「科學」二字，不禁讓我聯想到香港教育局於2023年宣布的科學課程改革，兩者之間有着有趣的相似之處。

動手動腦 科學與日常生活連繫

香港教育局在2023年宣布的小學科學課程改革，其理念為「探新求知、樂學活用、創造未來」。此次課程改革的核心之一，是將原有常識科拆分為人文科和科學科。新的科學課程旨在培養學生對世界和周遭環境的好奇心、想像力及求知慾，通過豐富的「動手動腦」科學探究活動，提升學生的科學過程技能，建立基礎的科學知識和概念。此外，課程強調科學與科技與日常生活的緊密聯繫，融入創新科技相關的課題，鼓勵學生運用科學知識和技能、基本工程思維，解決生活中的問題，從而提升科學和創意思維。這些改革措施將於2025年在全港小學全面推行，標誌着香港教育在科學教育領域邁出了重要一步。

學校實踐 常識課程分離策略

我們的學校——德萃小學部，自2016年起便採用了校本化的方法，提前將香港常識課程分離為小學常識課程和科學課程。我們深信，若任教的教師專長在STEM或科學理科，教授一般人文常識時其本科知識及訓練可能不足；反之，擅長人文常識的教師在教授科學時亦是如此。因此，我們將這兩個學科分開，讓各學科的教師能專注發揮自身優勢，提升教學質素。

擺脫傳統教學束縛

在香港小學科學課程改革中，正如《黑神話：悟空》遊戲突破傳統格式一樣，教育界也需要打破固有的教學模式。傳統上，一節課的學習通常包括教師講解、學生活動及課後作業。而常識科的科學內容作業多以填充題、短答題為主，例如要求學生抄寫或填寫教科書內容，搬字過紙，教師批改時多關注字迹是否端正，有沒有少一筆畫或多一畫，而非真正理解科學原理。家長有為子女溫習過常識科科學內容的話都必然經歷過，你花時間與子女溫習的，是寫中文字的練習，而不是理解科學精神。這種方式更類似於中文閱讀理解的學習及評核方式，與課程改革中強調的探究精神背道而馳。因此，科學改革要求教師和家長摒棄對傳統作業的依賴，轉而採用更具探究和實踐的學習方法。

實驗與口試並行

在科學課程改革中，我們學校確立了以探究為核心的教學模式。科學教師設計了要求學生在家做科學實驗的作業，並拍攝短片向教師和同學解釋其中的科學原理。此外，我們還引入了「科學口試」的評核方法，讓學生在指定的實驗材料中動手操作，並通過口語表達展示他們對科學實驗原理的理解。這種方法不僅能有效確認學生是否真正掌握科學知識，還避免了部分學生因語文能力不足而影響科學學習成果的情况。

總的來說，課程改革不會一蹴而就，但只要改革啟動，便如同踏上了一段必經的旅程。正如遊戲科學公司CEO兼《黑神話：悟空》製作人馮驥在一次訪問中所言﹕「踏上取經之路，比抵達靈山更重要。」無論遇到多少挑戰，關鍵在於教師及家長願意開始這段旅程，持續探索和改進。取西經需要經歷九九八十一難，課程改革也不是一件容易的事，但我們堅信改革的目標是為了培養具備探索精神和創新能力的下一代，迎接未來的挑戰，一切都變得更加有意義。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

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[Happy PaMa 教得樂 第521期]