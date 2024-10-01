教大GPS：學習是什麼？

【明報專訊】我們對學習的理解，會影響我們怎樣學習，從而影響我們的學習成果。假如我們視學習為一項任務，做完功課後，任務就完成，我們不會再思考學習的課題，不會在學習內容上鑽研。然而，倘若學習是一種興趣，功課完成後，我們會尋找更多課外資料，最終對課題有更全面的了解。那麼，究竟我們對學習是如何理解的？

幼稚園老師問小朋友：「明天放假，大家是否很開心？」小朋友沒有表示。老師表情更加誇張，接着說：「終於放假了，應該超開心！」小朋友仍然毫無反應。其實，小朋友上學見到其他小朋友，可以一起玩已經很開心。老師也許工作繁忙，把自己的想法強加在小朋友身上。這也許讓小朋友在潛移默化中認為「如果不用上學就值得高興」。

「能夠學習太感動了」

另一個例子，學期完結，家長說：「明天開始放暑假，我們外出吃飯，好好慶祝一番！」但9月開學前，我們會否為了可以上學而慶祝？有幾多學生期待上學並認為「能夠學習太感動了」？

另有香港中學文憑試學生放榜之後，塵埃落定，首要做的是把所有課本、筆記等全部丟掉，一件不留。中學的學習難道沒有任何保留的價值？

幼園生抱抱老師 大學生遠離教授

筆者觀察到，幼稚園小朋友早上回到課室，會走到老師面前抱抱老師。上課時遇到老師提問，他們也會積極舉手回應。然而，接受多年的教育後，大學生上課會走到講堂後方坐在最後一行。導師問問題時，他們低下頭避免眼神接觸。學生可從導師身上學到很多，但為何卻不想接近他們？

筆者開學時派發課程大綱給學生時，會問他們：「大綱列出這學期的13節課，你認為是被判處13天徒刑，還是得到了13張電影門票？」如果前者，上課可免則免，學生只會達到最低出席率的要求；後者，則學生覺得缺了每節課都很可惜。

享受和珍惜學習的人 才能體會箇中樂趣

唯有享受和珍惜學習的人才能體會箇中樂趣。有老人家到社區中心學習社交舞，完成初班後，再報名初班，一直上了初班幾遍。筆者問她，為什麼不報讀中班、高班？ 她回覆：「我這把年紀，上課不是為了追求什麼成績。留在初班，與其他老人家一起跳舞，消磨時間，是最滿足的了！」

把學習理解成任務並不一定是問題。有時學生能完成功課，有了自信心，才可享受學習。反而經常欠交功課，學習卻很難是一種享受。筆者認為若學習只為完成任務，顯得對學習的理解過分狹窄，才是真正的問題。其實，學習既要做好功課，也要培育興趣，兩者相輔相成，缺一不可。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第521期]