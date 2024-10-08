宣揚和平．國際和平日 向「小種子」宣揚愛 蝸牛變身和平鴿 百校長拼砌奇蹟

校長繪畫：每名校長獲發一小塊圖畫，各人依據上面的圖案和顏色把它按比例放大繪畫在A4畫紙上，完成後便可按次序拼湊成一幅巨型圖畫。（楊柏賢攝）

【明報專訊】今年「國際和平日」（9月21日），本地100個校長一同創下了一項紀錄，他們合力繪畫了一幅由蝸牛組成的白鴿，藉以宣揚和平，更有機會創造世界紀錄。

「融——和平天使全球計劃」之「國際和平日百位校長共創奇蹟」由心靈藝術治療學會和敘事繪畫治療學院策劃，兩會創辦人黃曉紅（Monica）為美國亞萊恩國際大學加州專業心理學院臨牀心理學博士，更是一名註冊藝術治療師，早在2008年，Monica便開始到世界各地災區為當地人民提供心理援助服務，如2008年於汶川地震災區為孩子做集體藝術療癒工作。其後她採用自己設計的敘事繪畫治療法（NDI）——一種糅合敘事治療與藝術治療的治療方法處理兒童、青少年及成人災後創傷，更在本港開辦NDI課程，供有需要及有興趣人士如心理學家、社會工作者、教師、家長等就讀。

同心協力 和平之路由爬行至飛行

2022年俄羅斯入侵烏克蘭開始，Monica除祈求戰火早日停止，更身體力行發動和平天使計劃。「我們不一定要帶着無力的眼淚，而是可以一同創造奇蹟，把愛和祝福傳遞給戰亂中的孩子。」就像今次她與團隊召集了本港100間中、小學及幼稚園的校長，於「國際和平日」（9月21日）繪畫出由100張A4畫紙組成的和平鴿，細看之下，和平鴿子是由一隻又一隻細小的蝸牛組成，寓意走向和平之路雖然漫長，但只要大家同心協力，爬行也可變成飛行。

大會指出，邀請多名校長參與此事，除了發揮團隊力量，也因為校長就好像一棵大樹，能夠把愛的信息宣揚給背後無數的小種子。參與的100名校長中，每人均獲分發一張白色A4畫紙及一小塊圖畫，校長需要依照小塊圖畫上的圖案，按比例放大繪畫在A4畫紙上，有的圖畫只是一片藍色，有的則需要畫幾隻蝸牛，不過無論獲分配什麼圖案，校長們都一絲不苟，務求畫得神似。其實有50名校長早前已完成畫作，義工團隊也分別到各區學校收回，而另外約50名校長則同日集合於樂華天主教小學，一同合作完成餘下的作品，並即日拼砌起來。

義工團隊中，有包括觀塘浸信會幼稚園校長洪慧儀，她也是心靈藝術治療學會教育拓展幹事。她指與Monica及團隊開會後，7月便開始聯絡校長，「最初擔心找校長會有一定難度，有想過用其他方法，但最終大家都覺得邀請校長參與是最好不過，於是我便聯絡不同校長幫忙，幸得校長們支持，他們有些又幫手聯絡自己區的學校，才促成這件事」。

從小給孩子宣揚和平信息

不少校長均表示，當知道有這個活動，覺得十分有意義，於是便報名參與，其中東華三院包玉星學校校長譚蘊華說，難得這麼多校長聚首一堂，她獲分派了一幅印有7、8隻蝸牛的小塊，雖然需花一些時間，但仍很細心地完成，指這也是一個十分治癒的過程；中華基督教會基法小學校長郭文釗則認為，這不但是一個十分減壓的活動，而且能宣揚和平，「回去一定會透過早會或校園廣播告訴學生這件事，世界和平對我們來說好像很遙遠，但最重要是從小給孩子宣揚和平的信息，讓他們由自己出發，從家、社區、香港以至全世界，一步一步去做」。他更指這個活動的設計非常好，未來學校或可以此作參考，創作一些類似的小型版本活動。◆

敘事+繪畫

打開心扉克服恐懼

由黃曉紅創立的敘事繪畫治療法（Narrative Drawing Intervention，NDI）糅合了敘事治療與藝術治療的治療方法，讓服務使用者透過繪畫及敘事打開通往其內心世界的大門，在治療師陪伴下，使用者可在過程中看見自己、接納自己、發揮自己，並從中培養抗逆力，成為解決自己問題的專家。服務對象除戰地、自然災害地區的人民，也適用於心理受創傷的兒童、自閉症青少年、抑鬱及焦慮的成人及長者等。

Monica指NDI並非要替服務使用者處理問題，她深信每個人都是處理自己問題的專家，如以「畫出你心目中的怪獸」為題，讓受服務者把恐懼的事物形象化，繼而思考如何把它變得不太可怕，有人會加一些裝飾物，或者可愛的配件，在這個過程中，服務使用者會認真思考怎樣對待恐懼，情緒也會得到宣泄。

圖畫提供線索了解想法

Sylvia及Ally均是註冊社工，並完成敘事繪畫治療課程。Sylvia指讀社工時，主要採用敘事治療，服務對象多用說話描述，缺乏畫面感，很多時要她從很大的範圍去摸索和追問，但讀NDI後發現一幅圖已可看到服務對象的內心世界，因為圖畫是一個人內心的投射，給予她很多線索去了解對方發生什麼事情，追問時也較容易；Ally以往的對象則多為SEN學生，但覺得工作時可利用的工具很少，所以想多學一點，接觸NDI後覺得學生即使難坐定定下來用語言表達，也可以透過繪畫來描述事件，令她更容易明白他們背後的想法和需要。

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第522期]