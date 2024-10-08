國際親子台：每個匆匆忙忙的早上

【明報專訊】「快啲啦！」這是在每個趕上學、趕出門的早上，家中出現頻率最高的說話。面對動作慢半拍的孩子，這句說話似乎從未奏效。到底有什麼方法讓出門時沒那麼激氣呢？

開口前，不妨先檢視一下，我們是否給予孩子合理時間。明明每天我們都知道孩子需要15分鐘起牀梳洗，20分鐘完成早餐，那我們在出門前半小時才把孩子叫醒，自然會每天都在追趕時間，而且每天都失望而回。那倒不如先設定合理期望，再多給3至5分鐘的緩衝時間，這樣的安排，大家也活得沒那麼累。

其次是，當下其實我們想孩子做什麼？是完成早餐？穿好鞋子？還是先上廁所再出門？是那一樣，就直接用平靜的語氣，提醒他完成那一件事，告訴他「請5分鐘內吃完這麵包」、「現在穿上鞋，我們出發了」。

向孩子說清楚期望與要求

準確直接地告訴孩子，我們想他在什麼時間做些什麼，而不是抽象地說一句「快啲」，因為快與慢沒有絕對，「啲」更是一個未知單位的概念。與其自己激氣，不如好好說清楚期望與要求，讓孩子真正知道你在想什麼。

除了清楚表達訴求，我們也可以從孩子的角度出發，把出門變成值得期待的時刻。若孩子喜歡運動，可以跟孩子說：「同學們都想在上課鐘響起前見到你，一齊打籃球才上課，我們現在就出發吧！」假日出門前，更可以將稍後會看到的有趣事情先作預告，那樣就能增加孩子盡快出門的意欲，變相幫助孩子自行加速。

「今天獵豹要回家了」

另一有助孩子行動的方式是，把時間跟動物的速度掛鈎。「來吧，今天獵豹要回家了。」說完後，孩子就如豹般飛奔回家。「小兔子要開始賽跑了，穿好鞋準備起步了嗎？」那一刻，女兒就會跳到鞋櫃前，立即穿好鞋出發。說這些與動物連結的有趣說話，只需要花一點點心思，就讓大家的生活也多了趣味，何樂而不為呢？

最後，請別忘記，還是要培養孩子管理時間的觀念。教孩子看時鐘、寫時間表或設定響鬧裝置等，都是有效幫助孩子建立時間觀念的辦法。教孩子正確的時間管理方法，但不要奪走他們自我管理的機會。同時，也讓孩子適當地面對因遲到而帶來的後果。當然，這並不是鼓勵任由孩子每天上學都遲到，但讓他們承受因為沒有良好時間觀念的自然後果，例如：錯過部分電影，在公園玩耍的時間變少，甚至偶一上課遲到，才是讓孩子體現真實生活的功課。

出門前，深呼吸，想一下以上內容。也許從今天起，出門可以少點激氣，多點趣味。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第522期]