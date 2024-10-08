善養救未來：我們都是這樣長大的

【明報專訊】一天，我在學校跟同事開會，突然聽到對面班房砰砰嘭嘭的，我忙跑過去看個究竟，赫然發現課室枱椅東歪西倒，房間內六七個學生全都盯着站在黑板前那個體型細小的男生——他將書枱高舉頭上，像是快要將枱拋向同學那樣。我不是教師出身，未見過類似情景，第一個反應就是跑過去抱着男生，叫他快把桌子放下，孩子身子繃得緊緊，帶着憤怒顫抖着，完全未有想放下的意圖，我只管繼續抱住他，不斷輕聲叫他放下來。1分鐘？2分鐘？我也不知過了多久，孩子身體軟化了一點，我才鬆了口氣，幫他把桌子放下。我想他這樣憤怒一定是有什麼事發生了，我帶他出去了解及冷靜一下，由於原來負責課後活動的導師沒有出現，我就着孩子自己玩桌上遊戲，等我回來再說。

我帶男生走到走廊盡頭一個安靜的空間坐下，問他剛才發生什麼事情，他沒說太多，但我卻看到一個臉有悔意的孩子，幾分鐘的過程，我找不到事情原委，也沒有告誡他什麼，只表示看到他的憤怒，說我見他那樣做，害怕他或其他同學會受傷。我見他平靜多了，就問：「你想入去跟同學道歉嗎？」他搖頭，我再問：「那你想我代你向同學道歉嗎？」出乎意料，他立即輕輕點頭。

我們回到課室，男生站在我旁，我向同學們說：「××同學好想為剛才發生的事向大家道歉，希望大家能夠接受他。」然後說了些帶點教訓式，大家要支持大家的話，我就回去開會了。約15分鐘後，我過去看看狀况，竟發現男生跟其他同學一起玩桌遊，還有說有笑，剛才的「六國大封相」好像完全沒有發生過一樣。

我又記得另一場景，一個有自閉症，說話不靈光的小二男生，在視藝堂上突然很憤怒，我帶他到對面班房冷靜一下，一路上他的拳頭握得青筋也現了，為何孩子可以這般憤怒？沒有任何輔導專業訓練的我，只是與他一起坐着，我給他紙和筆，叫他將感受畫下來，怎樣畫都可以，然後他使勁地畫了很多個圈，再亂畫一通，約3分鐘吧，我什麼也沒說，只觀察着，但見他的怒氣在臉上消退，並停止了畫線。我帶他回課室時，他已能笑着再融入課堂。

這些是好幾年前的事了，但在特殊學生多的學校中相信屢見不鮮。我作為教育大同的負責人，當年走入學校引入「感．創．做」LBD項目時，懷着的就是善養的信念——用最大同感心幫助孩子成長。課堂上出現狀况觸發孩子的情緒，教師要兼顧其他學生的學習，未必有空間去處理。人手支援確是學校的重要課題，但能否帶着同感心對待孩子，讓他們能與人相處，調節自己情緒重返學習，又是另一個重要課題。

做一個有同感心的人

回想我們推廣善養的工作，由翻譯Robin Grille 的Parenting for a Peaceful World 成《善養小童成大同》開始，直至最近與他合製專門給家長的善養網上課程，我自己是百分百受惠者，邊做邊學實踐同感心，不帶批判地聆聽，同時也惠及身邊的人。雖不是萬試萬靈，亦沒可能次次做到，但每當做到時，不論在家在校在工作，效果都是絕佳的。Robin在網課中這樣說：We don't need to be an expert, just need to be an empath.（我們不用做專家，只須做個有同感心的人。）事實上，任何人，我和你，只要經常練習，都可成為下一代的同感心農夫。

我們一直以來的工作——與家長教師同行，尊重孩子不同需要，為他們選擇最適切的教育，其基礎都離不開同感心。趁着教育大同10周年，我們本月起會推出全新節目《我們都是這樣長大的》，從回憶不被同感的童年經歷開始，與嘉賓一起探索今天可如何以同感心成就孩子成長，敬請留意我們的面書專頁！

文：張惠侶（教育大同聯合創辦人及總幹事）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第522期]