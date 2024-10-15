臥虎藏龍：人人都有值得被欣賞地方

【明報專訊】在楊樂然就讀的香港紅卍字會大埔卍慈中學，有不少學生都跟他的情况相若，但如不用主流的評核標準去評價他們的話，便會發現，其實學校是「臥虎藏龍」！校長潘啟祥告訴記者︰「我有個學生很討厭做中文科的功課練習，但他會投放很多心機去寫詩，他送給我的詩作，寫得蠻不錯的；又有一個同學，他有讀寫障礙，不太能寫字，串字亦很困難，但他的口語表達能力卻非常高，英語流利程度更接近native speaker（母語者），經常在活動中站台做主持。」

可惜在現今教育體制下，我們往往只把焦點集中在這班孩子未達到哪些基本能力，不符合哪些標準要求，老是在找錯處，潘啟祥卻不行這一套，「在我們學校，很少會用『SEN』（special educational needs）這個字的，因為不想給同學貼上標籤。我們只會說孩子有什麼地方需要支援？他的性格是怎樣？有什麼特質？有什麼強項？其實這些描述，用於一般學生身上都適合」。

惟從事教育工作近30年的潘啟祥也坦承，並非每個孩子都有「才」，有些確實是表現平庸。但可以肯定的是，每個學生都有他的價值，都有值得被欣賞的地方。「儘管是一個智障的小朋友，他的簡單、開心、忠心和善良等特質，便可以正向地感染身邊的人。所以，衡量一個人的價值，不一定是看他能為社會貢獻什麼，也可以看他能刺激別人做什麼，或者令其他人的思想有什麼改變。」

[Happy PaMa 教得樂 第523期]