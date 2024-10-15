親子筆陣．特教樂與路：意料之外

【明報專訊】剛過去的暑假，幾名高中學生獲得實習機會，在一所由社企營運的餐廳擔當服務員。這項服務安排是由殘疾人士地區支援服務中心統籌及聯繫。地區支援服務中心成立為居住在社區中的殘疾人士、其家人和照顧者提供一站式服務和支援，強化殘疾人士的家居及社區生活技能，協助他們融入社區。中心並為殘疾人士的家人／照顧者提供訓練及支援，提升他們照顧殘疾人士的能力，紓緩他們的壓力。

地區支援中心的離校生專隊為特殊學校離校生及其照顧者提供早期介入服務及額外關顧和支援服務，以協助他們順利從學校過渡到社區生活。我校為幾名高中學生申請暑假實習服務，起初大家都戰戰兢兢，因為有自閉症譜系的學生難接受轉變，對於新事物、新環境甚或新人事都需要很多時間適應，容易顯得不安或焦慮。加上這幾個年輕人待人處事都比較稚嫩，情緒控制還需有改善的空間，所以事前的準備工夫不能缺少。

努力準備 獲實習機會

這幾名學生很期待到外工作，憧憬自己離校後可以找到工作，期望有獨立的經濟能力，擁有自主權，有一般年輕人的社交活動，試問有哪個年輕人不想獨立？他們愈有期待，愈用心準備面試。他們承諾會好好管控情緒，社工們也預先為他們設定數個模擬的情景，好讓他們練習怎樣應對。經過數星期的準備，學生們到餐廳面試，機會往往留給有準備的人，他們面試成功了！

學生每天在餐廳負責整理貨物、清潔、接待顧客等，社工們對餐廳負責人表示，如果學生實習過程中，有做錯的地方，請直接向他們提出，不需有特別的待遇，我非常同意，這就是面對社會真實縮影的機會。學生愈能面對現實，愈能早點調節自身的期望。當然在實習過程中，幾名學生總有不達標的時候，但他們都願意面對批評及肯改善，工作態度合作，一個暑假下來，實習計劃完結，支援中心特別安排了一個「畢業禮」，邀請他們的父母及師長出席，分享他們努力的成果。

衝破心理關口 分享工作經歷

其中一名學生安仔，他絕對超乎我意料。他是一個絕對不容易接受改變的學生，而且很怕面對失敗，覺得自己做不到的事情，往往會找藉口逃避。他曾經告訴我為何他討厭視藝課堂，不是因為任教的老師，而是他自覺畫畫太難看，不想比較。於是過去他會在視藝課堂鬧情緒，其實總希望逃離課堂。我讚賞他能跟我坦承說出自己的想法，然後他說現在想法不同了，因為知道自己強項不在視藝，反而對於科技運用有更多的發揮。我請他找機會跟大家分享他的學習經歷，他尷尬地婉拒了，我沒有堅持，尊重他的感受，但我相信總有一天，他會願意分享的。

誰知道在這個實習畢業禮上，他正正經經的站在台上做分享，他拿着電話，邊看着自己準備的講辭，邊徐徐道出自己的實習經歷及感受，最後，他還逐一道謝給予他幫忙的工作人員，這個畫面實在難忘，他的突破定衝破了很多心理關口，我非常佩服及欣賞。這一年，他們將會完成中學課程，相信他們一定能繼續順利進修，因為他們已經有信心應付未來的挑戰了！

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第523期]