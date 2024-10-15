荒失失在加家：後悔移民到加拿大嗎？

【明報專訊】子女學習進度一向是家長最着緊的事，無論是在香港的家長，或是移民到加拿大的家長，其實都是一樣。還記得在接近暑假時，有一個較為熟絡的家庭舉家移居至距離Manitoba省Winnipeg約13小時車程的Calgary，而一班母親便舉行了各式各樣送別活動，其中有一次她們在晚上約了一起吃飯，便聊到「有沒有後悔移民到加拿大」這個話題，當中不少內容，是談及子女的學習問題。

不熟悉學制 選校無從入手

這些母親中，不少在香港有豐厚的人工，放棄了高薪厚職來到加拿大，要重新開展事業，但收入大不如前，很自然會聊到這個話題。有人後悔沒有在香港多工作幾年才移民，也有人表示沒有後悔移民的決定，而其中一名母親則表示因為孩子升學問題而有點後悔。主要原因是其在香港出生，完全了解香港教育制度及「遊戲規則」，女兒出生後如何安排讀書方向心裏有數，例如考取名幼稚園，一條龍升上有名氣的中小學，之後再考入大學學有所成；而更重要的是她的孩子在香港「開局」（指入讀幼稚園及小學）也的確是入讀了心儀的學校。但反觀在加拿大，既不熟悉這裏的教學制度及內容，也不了解升學情况，究竟如何才能令子女日後可入讀心儀大學，當中存在太多未知因素。

當然這也是近年不少移民到加拿大家長的心聲，由於加拿大實行聯邦制，省份之間的教育情况不同，例如並不是所有地方都有為學校劃分等級，所以對於剛到這裏的父母，要為子女選擇小學或中學，不知如何入手，其中最多人是根據種族或教學語言（英語或法語﹚作為考慮，但顯然對於一些較為進取的家長來說，這並不足夠作為參考。

住在加拿大一段時間後，更會發現一些發展度高的省份，例如Ontario、British Columbia等，學校都會提供更深的課程，讓學生更容易銜接高中及大學課程，這亦是不少家長選擇移居這些省份的其中一個原因。當然想在Manitoba為子女提供更好的教育，也不是沒有選擇，例如部分家長會讓子女申請入讀私立學校，這些私校就好像香港的名校一樣，申請時除了要面試，也可能要考試，而課程上也會比一般公立學校更加深入，接近其他省份的課程深度。

私校課程較深 學費高

曾聽過不少入讀私校的Winnipeg家長指出，子女差不多每天都有家課帶回家做，不像公立學校沒有家課或是大部分家課可在校內完成，而課程內容上亦明顯有出入。不過，入讀私校的代價就是要付出高昂的學費，以非國際學生計算，一年學費加上其他申請費、保險費等，隨時要上萬元加幣，對於這裏一般收入的家庭來說，要負擔得起並不容易。

子女能學有所成，是家長最大心願，不過我覺得作為父母的責任，是在能力範圍給予子女最好的學習環境，至於子女日後能否按自己所安排或想法走下去，其實並沒有一定的答案。父母的角色只能提供適當的管束及勸勉，過度的執著對於自己或子女的心理，都不會帶來太多好處。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第523期]