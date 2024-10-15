教大GPS：小朋友可否沒有英文名？

【明報專訊】香港華人用英文別名很常見，不少家長更會為小朋友在身分證上加上英文別名（如CHAN, Tai Man Tom）。然而是否每個小朋友都必須有英文別名？

有家長在小朋友入讀小學時，在《學生手冊》個人資料「英文名」一欄，填上小朋友中文名字的拼音。交回手冊後，班主任特意打電話給家長。

班主任：請問浩昌有沒有英文名？

家長：我在手冊填上Ho Cheong，用這個就可以了。

班主任：不是，有沒有像John、Peter、Mary那些英文別名？

家長：沒有。

班主任：是否需要改個英文別名？如果沒有，外籍英語教師很難叫他的名字。

家長：不用了，謝謝！

班主任特別致電家長，可見他認為，以中文拼音作為英文名仍有「不足」之處，小朋友「應該」取個英文別名。這做法在香港華人十分普遍，但其他國家或地區的人會否同樣取用英文別名？筆者於是從外地朋友的名字中探索，發現其他地區的人士通常以自身的姓名音譯，而不另取英文別名。例如新加坡華人「淑華」的英文名是Seok Hwa；日本人Mari真理，沒有用Mary作為英文別名；印度人Anika，不是Anita。當然，也有外地朋友使用英文別名，例如：名字是James的印度人，他是基督徒。但總體來說，英文別名的使用並不像在香港華人之間那樣普遍。

也許讀者認為，這正反映香港是國際大都會，擁有中西文化匯聚的特色。兼具中西文化視野，在現今全球人口遷移的社會，確實是一項優勢。不過，有了英文別名是否就足夠？我們在日常生活中有否善用每個機會來融入西方文化？例如日常習慣說英語、瀏覽英語媒體、閱讀英國文學典籍？甚至能否指出England（英格蘭）、Great Britain（大不列顛）、The United Kingdom（英國）三者的分別？筆者相信，起用英文別名僅是學習跨越中西文化的開始，我們應可更深入了解西方文化。

非華語小朋友 用原名音譯成中文別名

筆者留意到一個情况，香港主流學校有不少非華語小朋友就讀，教師會用他們原名音譯成中文別名，但不會另取英文別名。例如 Fatima叫法蒂瑪；Aisha的中文別名是愛莎，英語則維持叫Aisha而不會叫Anne。他們本身的名字可能來自母語，並非源自西方文化，與華人將中文名字英譯一樣，英語教師不一定能讀出來，但教師為何不建議他們取個英文別名？

像華裔人士一樣，非華語小朋友本來的名字都很有意思，可反映他們的文化背景。例如：Aisha和Fatima大概是巴基斯坦裔伊斯蘭教徒。教師對非華語文化有所認識，有助他們了解小朋友的家庭背景，對教學很有幫助。

使用英文別名不是壞事，但更重要的是欣賞多元文化，對不同文化底蘊有更深入的認識。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第523期]