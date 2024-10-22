按年齡需要決定教學 學者：華德福不止西方適用

【明報專訊】（續上文）上月，樹宏學校邀請兩名華德福學者從德國來港，與教師、家長交流，其中一人是有逾30多年華德福教學經驗的教育家，兼Dutch State Waldorf Education Centre的聯合創辦人Christof J. Wiechert；另一人是德國阿蘭納斯大學教育系系主任Jost Schieren，出身於德國的他教了10年高中後在University of Paderborn（帕德博恩大學）工作，2008年開始專門研究華德福教育。Christof指出，華德福的重點是讓兒童在沒有恐懼和壓力下學習，也會按孩子的年齡需要來決定教什麼。他指華德福提供從學前班到大學的完整教育，設計國際化，每個地區都通用。Schieren指出雖然華德福起源於德國，但它並非主要反映西方文化教育，而是一種可適應各種文化的國際教育法。

親自然≠反現代

問及在歐美國家，很多華德福教室都設於郊外，方便實踐讓孩子在大自然自由探索的理念，但在香港這個石屎森林能實踐嗎？Schieren表示，「雖然它盡可能以大自然作為導向，希望讓孩子與大自然建立聯繫，但並不代表它反現代（anti-modern），而是希望孩子為面對現代科技社會的要求做好準備。所以它也可在現代城市環境中的任何地方推行」。

隨着時代變遷，華德福亦非一成不變。好像有指入讀華德福小學的年齡準則是以孩子脫掉第一顆牙齒為準，Schieren說多年前的確有德國學校跟從這準則，但現時或許只有少數保守的華德福學校仍這樣做，「德國的華德福學校共有257間，每間都是獨特，有自己校風」。他指，華德福不僅涉及理性認知過程，還涉及情感和感覺領域、手工藝和藝術等技能，且孩子學到的一切都是由自己體驗去獲得。「華德福教學法的另一目的是協助孩子穩定情緒，並幫助他們培養自信心。它透過提供強烈的社區感、藝術練習，以及讓每個孩子可按適當學習時間和途徑去學習來實現這目標。」

■知多啲

小學畢業生 可選國際學校、直資或私校

樹宏學校校董Barbara育有5名子女，全部接受華德福教育，長子今年念七年級（即中一），是樹宏第二批直升上中學部的畢業生。華德福與主流學校相距甚大，問到小學畢業生出路，Barbara說：「頭3屆有不少畢業生到海外升學，有些留港讀國際學校或直資、私立學校。雖然華德福已有百年歷史，但在香港發展不過15至20年，暫時未有人為畢業生去向做過正式學術研究，但我知道很多其他國家的華德福學生，最後也會完成大學課程。」

她又指華德福雖沒把科目劃分，但它其實是個整合，「例如我們沒有體育科，但學生會去行山、拋豆袋，這些都是不知不覺、日復日的鍛煉，其實就好像上了體育科」。Barbara指學生所學的知識並不比主流學校少，只是強調不會揠苗助長，令他們失去對學習的好奇和創意。

除了樹宏，香港亦有機構為小學或以下兒童，提供以粵語為主要教學語言的本土華德福教育課程。以下2間亦是經教育局註冊認可的華德福學校：

．Island Waldorf School of Hong Kong

香島華德褔學校（幼稚園、小學、初中）

網址：iws.edu.hk

．Garden House Waldorf School

花園華德福學校（幼稚園、小學)

網址：www.gardenhouse.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第524期]