自在講媽：做生命的主角

【明報專訊】早前參觀了大圍才俊學校，一所為輕度智障及自閉症兒童提供一條龍中小學教育的特殊學校。半日的導覽分享，首先由學生精彩表演打頭陣，加上畢業生及家長分享，接着有教職員充滿活力地介紹課堂設計及配套設施。隨後參觀課堂時，家長與各班教師、治療師甚至學生，都有互動交流。明顯感受到小朋友和教師關係親密，他們都開朗活潑，主動與家長聊天，沒有背書式的介紹，展示自信的一面！

「造星團隊」發掘學生優勢

梁校長半開玩笑說，教職員都是「造星團隊」，努力發掘每個學生的優勢，打造粒粒巨星；學校的信念是協助學生活出他們生命的精彩，成為自己人生的主角。校長深信，特殊教育需要的學生都能夠積極貢獻社會，不會「失禮」家長，只要家校合作，為小朋友選擇適當的舞台，這批學生都可以發光發亮。

我是由衷的被感動了！其實看表演時，好幾名家長都眼泛淚光。不管是否特教還是主流，大學還是幼稚園，如果做教育、人本工作的專業人士，都堅持這團火，絕對是服務使用者的福氣。

校長放手 讓新一代教職員發揮

小休時間有機會和校長聊天，欣賞他的熱誠；他謙虛表示，整個90多人的團隊都值得欣賞。請教他的領導技巧，校長則表示今時今日教輔人員「老中青」三代同行，作為管理層也要承認自己與時代脫節，要學會放手下放權力，讓新一代的同事發揮，簡言之，是要讓出舞台給同事發揮。

獲得尊重 建立歸屬感

當管理層的角色，與家長角色有點近似：第一次放手，孩子學會開步走；第二次放手，孩子學習踏單車找平衡；第三次放手，孩子學懂過馬路平安闖世界。

每一個放手都戰戰兢兢，拿着軍事望遠鏡遙距「監視」，無數次想介入，但要沉得住氣，騰出空間讓孩子發展。借用類近思維，校長會嘗試創造機會讓年輕的職員表達想法，協助他們落實創新思維的計劃，同時會分享經驗但不會微管理，相信大家的專業。當同事感到被重視、被尊重，自自然然就會建立良好工作文化及歸屬感。他為團隊引以為傲，過去幾年即使有移民潮他們學校都沒什麼人事更替。教輔團隊穩定、工作文化開明，學生家長會有安全感，得益的還是學生。

中午離開學校時，藍天白雲，很多教師親切歡送參觀者；或許你會疑惑是否學校收生不足，需要做好公關工作？非也，學校早已額滿，殷勤的接待，就是純粹的正能量分享，為家長打氣！

文：彭梓雅

作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第524期]