正向教育：校園推廣精神健康 師生動起來 出汗減壓增抗逆力

校方特別為教師把這個前校工宿舍，改建成如家般溫暖的café，讓他們可在此放鬆休息一會。（受訪者提供）

「星空雜貨店」是五邑鄒振猷學校學生最喜歡流連的地方，只要品行良好，學生便可獲發「金幣」，儲夠足夠「金幣」便可換取禮物。當中最搶手的禮物，竟然是教師的閃卡（下圖），足見師生關係不錯。（受訪者提供）

【明報專訊】香港師生壓力之大，一直為社會詬病。為了更全面、更有系統地在校園推廣精神健康，教育局在本學年推出《4Rs精神健康約章》（下稱《約章》），建議學校從休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）四方面入手，以具體行動，促進師生身心健康。不過，不少校長反映，學界正面對龐大的收生壓力，大家能放鬆的空間不大。

本刊今期訪問了兩位教育有心人，分別是天主教領島學校校長李安迪，以及五邑鄒振猷學校校長鄭麗娟，分享他們如何在夾縫中鑽出空間讓學生、教師「唞唞氣」，做法值得同儕借鏡。

文︰沈雅詩

作為衛生署「健康促進學校計劃」委員會委員兼天主教領島學校（下稱領島）校長的李安迪，不論對學童或教師團隊的精神健康，都同樣關注，但他不諱言，這個問題背後牽涉一籃子因素，並非單靠推行《約章》便可解決。「除校園生活，學生的家庭生活是否如意，都直接影響他們的精神健康；另外，當家長都熱中於追棒『學術型』學校時，課業太輕鬆的學校，就未必受歡迎；同樣，現在是學界最艱難的時期，適齡學童減少，大家都要想盡辦法避免縮班殺校，我覺得是很難減少到老師工作量。」

運動放鬆身心 促進人際關係

但話說回來，雖然外圍大環境無法控制，李安迪也嘗試從校園的細微處入手，減輕師生壓力，包括透過增設運動時段，鼓勵師生齊齊出汗減壓。「我很認同雷雄德博士（香港教育大學健康與體育學系高級講師）所講，其實想小朋友精神健康，不用搞太多『花臣』，只要給他們每天做適量運動。運動會釋放多巴胺，令人覺得快樂和放鬆，孩子消耗了體力，晚上自然會早些休息；此外，運動也有助鍛煉意志，提升抗逆力，而參與團隊運動，更可促進人際關係。這全部都是教育局所講的4Rs。」

去年，領島小試牛刀，在每天午飯後的30分鐘午息時段，開放校內運動場地，由體育科教師當值，讓學生參與不同運動項目，包括籃球、足球、跳繩、呼拉圈或一些可舒展筋骨的小遊戲，效果出奇地理想，李安迪說︰「我們見到，學生在下午上課時，特別是SEN或平日愛『郁身郁勢』那些，都集中多了，坐定一些。」

設運動時段 引入不同項目

有見及此，該校在今個學年起，除沿用去年午息運動計劃，更重新規劃課時，不單把各級每周兩節的體育課變成「連堂」，以省卻轉堂時間，還於每周五下午撥出一小時的課時，讓全校學生齊齊做運動！「為解決校舍空間不足的問題，低年級同學會留在學校做運動，高年級同學則會步行到鄰近的何文田體育館，使用場地設施。」適逢教育局在今年3月，向全港官津及直資學校發放了一筆過15萬元培養學生做運動的「MVPA60」津貼。李安迪透露，津貼正好有助領島在周五的運動日，引入更多不同類型的運動項目，包括仿真溜冰、Padel（板式網球）、柔道、游泳等供學生體驗。

為鼓勵亦方便大家做運動，學生每天均可穿上體育服和運動鞋上學，教師亦然，「因為在每天的午息及周五的運動日，其他科任老師也需輪流協助體育科老師一起照顧學生，既然如此，我提議同事不如趁這段時間跟學生一起做運動，一來可輕鬆一下，二來亦可增進師生感情，所以現在同事是可以穿運動服、波鞋上班的」。

善用AI分擔教職員工作

李安迪素來在教育界的形象，都是一個IT達人，因此，他亦善用人工智能（AI）去分擔教職員部分工作，以減輕他們的職場壓力。在教學方面，早在上學年，領島在中、英、數3科已引入AI電子學習平台，AI能持續審視學生的答題能力，給予合適程度和數量的練習題，有了AI的協助，教師便毋須花費大量時間批改習作，更可騰出空間去協助能力稍遜的學生；學校也建構了一個資料查詢系統，AI可即時解答教師關於教育局《學校行政手冊》、《教育條例》、《教育規例》等指引內容，甚至可翻查學校會議紀錄，讓教師在籌備教學活動時，節省搜尋資料時間。行政方面，領島開發了兩個系統，一是精簡病假申請及統計程序，另一則能自動編排代課人手，大大減輕副校長的工作量，「以往副校長可能需要花半小時去處理，現在系統一分鐘便能完成」。但他補充，「正向領導」對建立正向的校園氛圍，也起關鍵作用，「若校長能以身作則，在龐大工作壓力下也表現得樂觀、正向，我相信同事是會受感染的。」●

關愛校園營造「家」的感覺

連續13年獲香港基督教服務處、教育局及香港輔導教師協會頒發「關愛校園」獎的五邑鄒振猷學校，在去年榮升校長的鄭麗娟帶領下，「家」的感覺更為濃烈。「家代表溫暖、有愛、能放鬆的地方，所以不論是策劃各種活動、環境空間佈置，我都刻意把學校營造得像家一樣，始終學生和老師逗留在學校的時間都很長，我很希望他們能夠享受在學校裏的生活，有愉悅感，這個與教育局所提倡的《4Rs約章》，可說是一脈相承的。」

「秘密基地」 學生自由玩樂

走進五邑鄒振猷學校，會發現每個樓層都擺放了小沙發，給孩子於小息及午息時，舒適地坐着聊天。不過，要數最特別的，一定是學校去年新落成、專供學生自由玩的「秘密基地」！提起這個創意構思，鄭麗娟得意洋洋地說︰「這個本來是地下後樓梯用來擺放雜物的地方，我靈機一動，是否可以改造成一個讓小朋友玩樂的空間呢？」一如她所料，這個有各種玩具和圖書的「秘密基地」，極受孩子歡迎，現於休息時段會開放給各班輪流使用，冀盡量滿足全校學生的需要。

除了提供空間讓學生三五知己一起玩，鄭麗娟亦很重視他們的群性發展，於是，她上任校長後，便增設「遊戲課」，「低年級每周一節，高年級隔周一節，用課時來一起玩集體遊戲！我希望孩子可以從遊戲中跟同儕建立關係，以及學習跟別人溝通、合作、妥協、守規矩等，並且懂得面對勝敗。玩完遊戲後，老師會跟學生做debriefing（解說），帶領他們反思，而不是玩完便算」。

另一個提升聯繫感的點子，是「班．家」計劃，鄭麗娟透露，逢周五放學前，各班都有30分鐘「We Time」，班主任會跟學生輕鬆聊天，「雖然今年的時間表較緊湊，只能撥出20分鐘，但我都想盡量保留這個時段」。與此同時，班主任與學生也會不時合作，精心佈置他們的「家」，「每班的佈置都不同的，各有特色」。

促進學生的精神健康，教導他們以正面態度處理情緒、應對壓力，是整份《約章》的重點，五邑鄒振猷學校本學年便重新編寫生命教育課程，加強情緒教育。「今年我們會在生命教育課加入靜觀減壓的練習，全校亦會一起製作心靈瓶，期望學生能掌握到一些方法，當負面情緒來襲時，能幫助自己慢慢沉澱，安靜下來。」

出外用膳調整空堂 緩教師壓力

除了學生的精神健康，《約章》亦提及學校須關注教師的精神健康。記者單刀直入，問鄭麗娟可有妙法減輕同事的工作量，令他們不用加班？她搖頭苦笑︰「我也很想能做到！但現實是，現在整個教育界也面臨很大的衝擊，因為收生壓力大，很多學校都需要不斷增值，以致老師的工作量再加倍。我能做到的，是協調好老師的課堂時間表，讓科組老師都有相同的『空堂』時間，那麼，他們便能一起開備課會，而不用留待放學後才召開，免得他們太夜下班。」

雖然無法減輕教師團隊的工作重擔，但鄭麗娟也有不少暖心舉動，使同事能感受到被愛及關懷，包括一反小學教師不准離校午膳的傳統，讓每名教師在每個循環周，至少有一次機會外出用膳「唞唞氣」，「因為想老師午膳時間充裕些，在編排時間表時，他們外出用膳的那一天，我們會在飯後安排多一堂『空堂』，老師便可以吃得舒舒服服，不用『趕頭趕命』」。她還說，結合「好友相伴」計劃，只要教師事先提出，當天更可選擇一個同事結伴外出用膳。

Secret Angel默默守護

此外，該校上學年亦開展了「Secret Angel（秘密天使）」計劃，教師團隊每個人都會成為其中一人的秘密天使，也會被其中一個秘密天使默默守護，「同事反應十分好，有人久不久便會向守護對象送出打氣小卡，有人又會收到秘密天使的小禮物，大家都很窩心」。

最後，值得一提的是，學校於今個學年增設下午3:00至6:00的課後託管服務，相信有助減輕雙職父母的精神壓力。「一直以來，家長對於課後託管的訴求都很大，因為他們在功課問題上，常與小朋友產生衝突，壓力很大。」但平衡雙方利益後，鄭麗娟決定中間落墨，「託管首兩小時，主要讓孩子專心做功課、溫習默書，其間也設兩個小息，當小朋友完成任務後，最後一小時，我們會開放學校今年新添置的運動器材，包括AI跳繩機、電子互動地板、單車機，供他們使用，讓學生開開心心做一小時運動才回家，免卻他們有被罰留堂的感覺」。

[Happy PaMa 教得樂 第525期]